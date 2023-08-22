金磚國家集團可能擴大！　恐影響世界地緣政治

▲2019年金磚國家峰會，由左至右分別是南非總統拉瑪佛沙、印度總理莫迪、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁與巴西前總統波索納洛。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電

代表40%世界人口和26%全球財富的金磚國家（Brics）峰會將於22至24日於南非大城約翰尼斯堡舉辦。專家認為，這次會議可能對世界地緣政治產生決定性影響。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，這將是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來，金磚國家領袖首次面對面會晤。除俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將以虛擬方式出席外，其他國家領袖都將親自出席峰會。

國際刑事法院3月對蒲亭發出逮捕令，理由是他犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行，若出席峰會，南非作為國際刑事法院成員國，有義務逮捕他。

這也將是巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今年初展開第3任期後參加的首次金磚國家峰會。

專家評估，這次會議可能會對國際政治和經濟產生重要影響，因為金磚國家集團可能擴大，也可能創造一種在商業交易中替代使用美元的方案。

金磚國家的擴張將是集團領袖會晤的議題之一，尤其是定於22日舉行的閉門會議。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，關於此議題有3種可能結果：只提出納入新成員的標準；只宣布新成員名單；宣布標準、新成員以及作為合作夥伴加入金磚國家集團但不是正式成員的其他國家。

中國被指為擴大金磚國家成員的主要獲益國家。分析人士認為，在與美國等西方國家的關係緊張之際，中國的舉動是嘗試提高全球影響力的一種方式。

儘管中國試圖領導金磚國家擴張的力量，巴西和印度等其他金磚國家一直有所抗拒，例如巴西擔心集團加速擴張可能會削弱巴西在金磚國家和全球的影響力。

▲2023年金磚國家（Brics）峰會將於22至24日在南非大城約翰尼斯堡舉辦。（圖／路透）

巴西外交部指出，已有22個國家正式申請加入金磚國家團體，包括埃及、阿爾及利亞、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、巴林、阿根廷、墨西哥和伊朗；另外還有20個國家表示有意拉攏與金磚國家的關係。

里約熱內盧聯邦農村大學地緣政治學教授、中國復旦大學客座研究員伊巴涅斯（Pablo Ibanez）表示，面對中國擴大金磚國家的壓力，巴西幾乎沒有迴旋餘地，但巴西可以嘗試提出交換條件，例如新成員必須支持聯合國安理會進行改革。

金磚國家領袖將討論的另一個議題是在不影響本國貨幣的情況下，創建一個共同參考貨幣單位，供集團國家在不依賴美元的情況下進行商業交易。

減少對美元的依賴是中國政府多年來捍衛的議程，並贏得巴西總統魯拉的支持；俄羅斯則因與烏克蘭的戰爭成為西方經濟制裁的目標，也有意減少依賴美元進行全球貿易。

第3個議題是俄烏戰爭，但因俄羅斯是金磚國家成員，對此議題敏感，趨勢是今年峰會的最後宣言不會譴責俄羅斯入侵。

聖保羅州立大學（UNESP）國際關係教授和聖保羅大學國際關係研究中心（Nupri-USP）研究員畢門達（Marília Pimenta）認為，金磚國家峰會不是各國領袖就俄烏戰爭發表聲明的合適場所，尤其是因為巴西是金磚國家中唯一在聯合國投票中譴責俄羅斯入侵和侵犯烏克蘭領土完整的國家，南非、印度和中國都投棄權票。

畢門達表示，隨著金磚國家納入更多新成員並擴大地緣政治特徵和影響力，以經濟實用主義名義維持模稜兩可的立場將變得困難。