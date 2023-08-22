公牛抓狂！少年慘被「頂上天」空中狠甩　20秒驚悚片曝光

記者張寧倢／編譯

西班牙東部阿利坎特省（Alicante）日前一場節日慶典發生公牛失控傷人意外，驚悚畫面顯示，一群青少年在狹窄的巷弄裡被公牛狂追，其中一名19歲少年不慎摔倒，結果被公牛追上，並用牛角將他整個人頂到騰空，還將他拋來拋去，甚至在少年摔倒在地後公牛仍然不斷用頭猛撞，攻擊過程長達20秒。

▲西班牙19歲少年被公牛頂到整個人騰空再摔落地。（圖／翻攝自YouTube）

根據太陽報報導，卡斯塔利亞鎮（Castalla）12日正在舉行為期5天的奶牛節（Fiestas de Vaca）慶典，並以此紀念天主教聖人聖洛克（Saint Roch），卻發生公牛失控事件。當地媒體16日首次報導了這起事件，影片中可見一群年輕人被一頭憤怒的公牛追在後面跑，其中一名黑色上衣少年不慎跌倒，剛要試圖站起來的時候就被公牛追上。

公牛用尖銳的牛角頂向少年的身軀，並將他數度騰空拋起，少年從空中摔落地面後又立刻被公牛狂頂猛撞，甚至逼到牆邊不斷攻擊，大約過了20餘秒，少年才好不容易找到機會躲進一戶人家的門縫裡逃生。

▲西班牙公牛發狂，在巷弄追逐一群年輕男子，19歲少年沒能躲過攻擊。（圖／翻攝自YouTube）

據當地媒體與當地官員Jose Rico表示，這名未透露姓名的少年被送醫時情況穩定，身上有4處牛角刺傷與多處瘀傷，「就像火車從他身上輾過一樣」，但幸好所受的傷勢較輕，情況比預期的來得好，估計治療幾天後就能出院。西班牙動物福利組織PACMA譴責，這類街頭奔牛活動不僅為公牛帶來巨大壓力，也造成民眾的危險，「如果這些慶祝活動不復存在，我們將免受這種悲劇。」