伊朗夫婦把公寓「賣給愛犬」　房地產公司老闆慘遭逮捕

▲伊朗夫婦把公寓賣給寵物狗。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合外電報導

伊朗一對夫婦膝下無子,因此決定把公寓賣給寵物犬「切斯特」(Chester),雙方簽約畫面在推特瘋傳。但是,此舉卻引來當局關注,警方也在啟動調查後,於20日逮捕承辦交易的房地產公司負責人。

影片中,一對伊朗夫妻簽署合約,將公寓所有權轉讓給一隻白色小型犬。只見在女子協助下,毛孩先後把肉球按在印泥及文件上,完成交易後,現場洋溢歡樂氣氛。

A real estate agency has been shut down and its owner arrested in Iran after a video went viral of the property agency transferring the ownership of an apartment to a dog upon the dog owner's request.https://t.co/6JnmcD7CbN pic.twitter.com/9F8zbSVPsC