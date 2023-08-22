伊朗夫婦把公寓「賣給愛犬」　房地產公司老闆慘遭逮捕

▲伊朗夫婦把公寓賣給寵物狗。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合外電報導

伊朗一對夫婦膝下無子，因此決定把公寓賣給寵物犬「切斯特」（Chester），雙方簽約畫面在推特瘋傳。但是，此舉卻引來當局關注，警方也在啟動調查後，於20日逮捕承辦交易的房地產公司負責人。

影片中，一對伊朗夫妻簽署合約，將公寓所有權轉讓給一隻白色小型犬。只見在女子協助下，毛孩先後把肉球按在印泥及文件上，完成交易後，現場洋溢歡樂氣氛。

A real estate agency has been shut down and its owner arrested in Iran after a video went viral of the property agency transferring the ownership of an apartment to a dog upon the dog owner's request.https://t.co/6JnmcD7CbN pic.twitter.com/9F8zbSVPsC — Iran International English (@IranIntl_En) August 21, 2023

《法新社》等媒體報導，警方19日關閉房地產公司，20日逮捕負責人，但未揭露此人身分。伊朗副檢察長塔巴爾（Reza Tabar）宣稱，這筆交易「把違反社會道德價值的行為正常化」，而且「缺乏法律依據」。

1979年伊朗伊斯蘭革命之前，狗狗在伊朗深受喜愛，晉升王室寵物，該國甚至是該區域最早推出寵物福利法的國家之一。但正如許多穆斯林國家一樣，狗狗被認為是不潔淨的動物，也在伊朗伊斯蘭政府執政後，長期遭受排斥，寵物犬甚至被保守派視為西方墮落的象徵。

儘管如此，狗狗仍在近年成為伊朗中上階級家庭的熱門寵物。對此，政府強硬派試圖推動立法，禁止人們公開遛狗甚至養狗。去年夏天，首都德黑蘭（Tehran）還因此出現一波針對狗飼主的逮捕潮。