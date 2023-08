鄰居全燒光只剩她1棟！　夏威夷野火倖存夫婦曝「救命關鍵」

▲夏威夷大火至今仍有850多人失蹤。(圖/達志影像/美聯社)

記者王佩翊/編譯

美國夏威夷州毛伊島的野火導致上百人死亡,至今仍有850多人失蹤,而受災地區的房屋更是被燒到只剩灰燼。一對在大火中倖存的夫婦則表示,當初在翻修房子時,其中一個決定可能就是讓兩人不知不覺倖免於難的關鍵原因。

Owner of viral red house thinks this is why it survived Maui wildfires that turned everything else to ash https://t.co/bbNwbLUGAY pic.twitter.com/fwpLL7JMDT