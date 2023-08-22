要求賓客每人包4.8萬！新娘：不給就不能參加我們婚禮…下場曝光

▲女網友抱怨朋友們的吝嗇害她婚事告吹。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

舉辦一場夢幻婚禮是許多女孩們的夢想，美國卻有名想辦「連卡戴珊也羨慕」的婚禮的準新娘，在臉書抱怨朋友們害她美夢破碎，但文中各種震撼三觀的虛榮與自私小劇場，不僅讓網友們大開眼界，更直呼她活該。

有網友在網站MumsNet曬出準新娘蘇珊的臉書文章截圖，蘇珊先是為婚禮取消低聲道歉，卻逐漸拉高音量抨擊「朋友們」害婚事取消。蘇珊表示，她14歲就遇到一生摯愛、18歲被套牢、20歲生下第一個孩子，如今是時候補辦夢幻婚禮，兩人這幾年也存了1.5萬美元（約新台幣48萬元）。

然而，要達到她心目中「連卡戴珊也羨慕」婚禮，至少需要6萬美元（約新台幣191萬元），他們在向親友求助與「犧牲了很多」後，不得不向臉書所有朋友索討1500美元（約新台幣4.8萬）來實現夢想。

然而，不知是這對新人朋友太少，還是蘇珊「我們明確表示，如果不捐款，你就不能參加我們一生一次的獨特婚禮」、「你們都會以某種形式參加，所以就算你沒收到我們邀請，我也不在乎」態度太囂張，最後只有8個朋友參加。對此又驚又氣的蘇珊，在經過徒勞的喊話後，宣布婚禮延期並在募資網站GoFundMe募款，但最終只募到250美元（新台幣7980元）。

最讓蘇珊無法接受的，是摯愛放棄奢華婚禮，提議到拉斯維加斯舉辦又破又髒又廉價的儀式，她只好讓摯愛變前夫。她抱怨，「我只是想成為一天的卡戴珊」，與宣布展開2個月的南美背包客旅遊擺脫有毒能量，「我要逃離這個可怕社會，捐給朋友是有多難？友情提醒，別以為你擁有我。我要斷開你們這些牛鬼蛇神，過自己生活」。

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