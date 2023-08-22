Threads活躍用戶人數暴跌　擬推出網頁版力挽頹勢

▲Meta新社群APP「Threads」日活躍用數一個月內驟減。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布魯塞爾21日綜合外電報導

臉書母公司Meta Platforms準備就其文本為主社群媒體平台Threads推出網頁版，希望在用戶激增熱潮退燒之際，重拾與對手X（前身為推特）競爭的優勢。

路透社報導，備受期待的Threads網頁版將對品牌、企業帳號、廣告商和記者等平台高階用戶更有幫助。

Meta並未公布推出網頁版的日期，但Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）透露，網頁版可能很快就會上線。

莫瑟里18日在Threads發文稱：「網頁版已接近完成。」華爾街日報則報導，Threads最早可能在本週內推出網頁版。

Threads於7月5日推出Android和iOS應用程式（app），並在短短5天內吸引多達1億人註冊，但隨著新產品的熱潮消退，使用者再度回流至他們所熟悉的X平台，活躍用戶人數暴跌。

為與X競爭，Threads的高層正迅速推出新功能。該平台現在提供針對帳號設定貼文通知，以及按時間順序瀏覽貼文的新功能。

這個平台很快也會推出進階搜尋功能，允許用戶搜尋特定貼文，而非僅是帳號。