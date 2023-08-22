「戰余爸爸是腦子壞了？」呱吉批網路亂象：笑徐巧芯外貌的也很噁

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南3歲余姓女童5月牽媽媽的手過斑馬線，卻遭轉彎汽車撞死。余爸爸20日專程北上參加「還路於民」大遊行，未料卻在網路上遭網友出征。對此，前台北市議員「呱吉」邱威傑質問，「連余爸爸都能戰，是腦子壞了嗎？」

據悉，余爸爸表示，他參加遊行結束回台南後，發現被不同政治傾向的酸民攻擊，「今天終於領教到側翼的厲害了」，「不管您的政黨傾向是如何的，都不必要把自己的快樂建立在別人的傷口上，因為這真的很痛」。

對此，邱威傑也分享了余爸爸的文章並說，「支持什麼黨派或價值觀，就去說你相信的事情就好，不要老是在那裡質疑別人的發言資格和立場。連余爸爸都能戰，是腦子壞了嗎？」

▲前台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）



邱威傑表示，他最近看到某些極端帳號或粉專很愛取笑國民黨台北市議員徐巧芯的外貌，「也是很噁」，「徐巧芯說的話或做的事，多的是可以批評的地方，但長相就是不關你的事」。

網友看完紛紛留言，「側翼大概忘了當初牠們怎麼把高虹安打到當選新竹市長了」、「側翼瘋起來連自己人都打」、「我相信那些側翼有一部分都是反串啦」、「會覺得是反串就代表沒見識過真的側翼」。