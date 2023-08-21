台南左鎮噶居寺「普肚」眾生　關懷助弱勢

▲台南左鎮噶居寺舉辦「『普肚』眾生關懷弱勢活動」，選購高單價物資，在普渡法會後捐贈左鎮、玉井弱勢家庭，為偏鄉長者幼童補充營養，落實在地關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南左鎮噶居寺舉辦「『普肚』眾生關懷弱勢活動」，眾生平等無差別，特意選購弱勢家庭平時較缺乏的高單價物資，在普渡法會後捐贈左鎮、玉井弱勢家庭，為偏鄉長者幼童補充營養，落實在地關懷。

農曆7月中元普渡將屆，台南左鎮噶瑪噶居寺預定8月18日至8月20日連3天舉辦「三壇報恩超薦法會」，為落實在地關懷，法會後21、22日將舉行「『普肚』衆生關懷弱勢活動」，將信徒參贊及寺方自購近150萬元的普渡物資捐贈給左鎮、玉井區社福戶等弱勢家庭；不同於以往普渡供品多為米油麵等食糧，此次在洛本天津仁波切善念下，寺方特地選購高單價食品，期望為弱勢家庭補充營養，預估約有385戶家庭受惠。

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「三壇報恩超薦法會」恭請洛本天津仁波切主法，啟建阿彌陀佛密壇，超薦先人、累世父母、十方欲度幽靈及感染冠狀病毒往生等眾生，悉令出離輪迴苦海、往生極樂世界，並請法友匯聚善念，合力持誦阿彌陀佛真言，功德迴向世界疫情、天災、戰爭儘速平息，兩岸和平，眾生離苦得樂。

法會圓滿後於21日起一連2天將舉辦「普肚眾生關懷弱勢活動」，分別於寺前山門及玉井區公所前發送普渡物資，若身體狀況無法前來領取者，將與社會局、公所、蔣揚社會福利基金會人員排程協助送至家中；發送前並於寺內舉行記者會，左鎮區、玉井區長出席見證。

洛本天津仁波切表示，過去普渡供品捐贈給台南市社會局實物銀行公益平台轉贈給有需要的貧困家庭，偏鄉長者幼童多，為落實在地關懷，今年改採自辦方式進行，贈送對象以寺方所在地的左鎮、玉井二區低收、中低收、特殊境遇、單親弱勢、脆弱家庭為主，包括信徒參贊及寺方自購物資，總計市價超過150萬元，將眾人慈悲善念化為愛心，讓弱勢家庭獲得生活物資，減輕經濟負擔，同享佛祖庇佑。

洛本天津仁波切指出，台南左鎮、玉井為山區偏鄉，社福資源本就較缺乏，加上連續3年疫情，經濟不景氣工作減少，物價卻持續飛漲，弱勢家庭生活更為不易，平日捨不得買較精貴的營養品，此次普渡特地要求寺方選購包括金茸、茶菇等各種菇類及鮑魚塊罐頭、干貝、魷魚、木耳、大花菇、猴頭菇、腰果、蓮子、魷魚等，希望為在地老人家及孩童補充營養，身體更健康，也達到佛家自利利他「普渡眾生」目標。