　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南左鎮噶居寺「普肚」眾生　關懷助弱勢

▲台南左鎮噶居寺舉辦「『普肚』眾生關懷弱勢活動」，選購高單價物資，在普渡法會後捐贈左鎮、玉井弱勢家庭，為偏鄉長者幼童補充營養，落實在地關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南左鎮噶居寺舉辦「『普肚』眾生關懷弱勢活動」，選購高單價物資，在普渡法會後捐贈左鎮、玉井弱勢家庭，為偏鄉長者幼童補充營養，落實在地關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南左鎮噶居寺舉辦「『普肚』眾生關懷弱勢活動」，眾生平等無差別，特意選購弱勢家庭平時較缺乏的高單價物資，在普渡法會後捐贈左鎮、玉井弱勢家庭，為偏鄉長者幼童補充營養，落實在地關懷。

農曆7月中元普渡將屆，台南左鎮噶瑪噶居寺預定8月18日至8月20日連3天舉辦「三壇報恩超薦法會」，為落實在地關懷，法會後21、22日將舉行「『普肚』衆生關懷弱勢活動」，將信徒參贊及寺方自購近150萬元的普渡物資捐贈給左鎮、玉井區社福戶等弱勢家庭；不同於以往普渡供品多為米油麵等食糧，此次在洛本天津仁波切善念下，寺方特地選購高單價食品，期望為弱勢家庭補充營養，預估約有385戶家庭受惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南左鎮噶居寺舉辦「『普肚』眾生關懷弱勢活動」，選購高單價物資，在普渡法會後捐贈左鎮、玉井弱勢家庭，為偏鄉長者幼童補充營養，落實在地關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「三壇報恩超薦法會」恭請洛本天津仁波切主法，啟建阿彌陀佛密壇，超薦先人、累世父母、十方欲度幽靈及感染冠狀病毒往生等眾生，悉令出離輪迴苦海、往生極樂世界，並請法友匯聚善念，合力持誦阿彌陀佛真言，功德迴向世界疫情、天災、戰爭儘速平息，兩岸和平，眾生離苦得樂。

法會圓滿後於21日起一連2天將舉辦「普肚眾生關懷弱勢活動」，分別於寺前山門及玉井區公所前發送普渡物資，若身體狀況無法前來領取者，將與社會局、公所、蔣揚社會福利基金會人員排程協助送至家中；發送前並於寺內舉行記者會，左鎮區、玉井區長出席見證。

▲台南左鎮噶居寺舉辦「『普肚』眾生關懷弱勢活動」，選購高單價物資，在普渡法會後捐贈左鎮、玉井弱勢家庭，為偏鄉長者幼童補充營養，落實在地關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

洛本天津仁波切表示，過去普渡供品捐贈給台南市社會局實物銀行公益平台轉贈給有需要的貧困家庭，偏鄉長者幼童多，為落實在地關懷，今年改採自辦方式進行，贈送對象以寺方所在地的左鎮、玉井二區低收、中低收、特殊境遇、單親弱勢、脆弱家庭為主，包括信徒參贊及寺方自購物資，總計市價超過150萬元，將眾人慈悲善念化為愛心，讓弱勢家庭獲得生活物資，減輕經濟負擔，同享佛祖庇佑。

▲台南左鎮噶居寺舉辦「『普肚』眾生關懷弱勢活動」，選購高單價物資，在普渡法會後捐贈左鎮、玉井弱勢家庭，為偏鄉長者幼童補充營養，落實在地關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

洛本天津仁波切指出，台南左鎮、玉井為山區偏鄉，社福資源本就較缺乏，加上連續3年疫情，經濟不景氣工作減少，物價卻持續飛漲，弱勢家庭生活更為不易，平日捨不得買較精貴的營養品，此次普渡特地要求寺方選購包括金茸、茶菇等各種菇類及鮑魚塊罐頭、干貝、魷魚、木耳、大花菇、猴頭菇、腰果、蓮子、魷魚等，希望為在地老人家及孩童補充營養，身體更健康，也達到佛家自利利他「普渡眾生」目標。

ET快訊
特斯拉男找2少女上摩鐵3P　下場慘了
當沖東哥遊艇慘翻船！　爆7792萬違約交割
快訊／仙氣護理師「連殺7嬰兒」　英法官宣判：終身監禁
蕾菈公布產後體重！　「出道以來最胖」
床戰一半殺砲友！爆乳妹「用狗項圈勒死」　分屍砍頭丟水桶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捐血就送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻　限量200隻送完為止

台南左鎮噶居寺「普肚」眾生　關懷助弱勢

世新大學虛實整合攝影棚　豐富教學場域活化學習

農曆7月怕鬼？　專家揭好兄弟只有「巴掌大小」：祂們更怕你

配合113年全中運賽事　北市高中職、國中生寒假晚1周才放

台南七夕嘉年華！　黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援

農曆7月本是吉日！變禁忌「竟是朱元璋搞鬼」　中元節拜拜3原因曝

館長曬17歲狠照　黑色吊嘎0刺青「人稱三重疏洪道猴子」！一票喊帥

情詩=鬼片？作家疫情期1天寫1首　集結上百篇超凶「愛情鬼故事」

ETtoday入圍華文永續新聞報導獎　「台灣長照家庭圖鑑」獲肯定

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

捐血就送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻　限量200隻送完為止

台南左鎮噶居寺「普肚」眾生　關懷助弱勢

世新大學虛實整合攝影棚　豐富教學場域活化學習

農曆7月怕鬼？　專家揭好兄弟只有「巴掌大小」：祂們更怕你

配合113年全中運賽事　北市高中職、國中生寒假晚1周才放

台南七夕嘉年華！　黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援

農曆7月本是吉日！變禁忌「竟是朱元璋搞鬼」　中元節拜拜3原因曝

館長曬17歲狠照　黑色吊嘎0刺青「人稱三重疏洪道猴子」！一票喊帥

情詩=鬼片？作家疫情期1天寫1首　集結上百篇超凶「愛情鬼故事」

ETtoday入圍華文永續新聞報導獎　「台灣長照家庭圖鑑」獲肯定

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調　誰錢多誰民調就美麗

搬錯遺體火化！家屬求償天價　殯葬業者慘了

「台灣經濟規模更大、國力更強」　蔡英文親翻數據：不可能做假帳

七夕激情「不想提早當爸媽」！5件事注意了　醫：太猛小心會骨折

捐血就送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻　限量200隻送完為止

吸血怪「卓柏卡布拉」現身？女驚恐拍下神秘4腳獸：院子有不明生物

15萬贓物消失！男持刀搶金飾加工廠　身上搜到毒品

當沖東哥遊艇慘翻船！　爆7792萬違約交割

擊敗東奧第4名強敵　周天成晉級羽球世錦賽次輪

長榮海運賣長榮航2次獲利逾62億元　挹注EPS近3元

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

生活熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

批台灣免換發駕照被轟滾！日網紅嘆：你們不丟臉嗎

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

超商咖啡隱藏喝法+1！一招「加冰不會變淡」

天受宮突現蛇頭蛾　廟方曝2含意

台人勸別逛士林夜市　外國妹喊被騙了：很像迪士尼

iPhone通知「YT訂閱調漲」新價格傻了

即／6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

老公天天狂要！「人妻無法負荷」求拒絕

更多熱門

相關新聞

台南七夕嘉年華！

台南七夕嘉年華！

談戀愛要人也要神力加持！七夕情人節即將來臨，台南市政府21日舉辦記者會，宣布台南七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，8/21至9/10精心策畫各式浪漫活動，也將於8/26、27在西竹圍之丘文創園區舉行「七夕城市應援慶典」，市長黃偉哲邀請大家來台南，讓整座城市為你加油！

黃偉哲親至聽障保齡球國手靈前致意

黃偉哲親至聽障保齡球國手靈前致意

台南藍軍籲修民代支給條例

台南藍軍籲修民代支給條例

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

《平均》上路前購屋族趕上車　1區交易量年增6.9倍

《平均》上路前購屋族趕上車　1區交易量年增6.9倍

關鍵字：

台南左鎮噶居寺弱勢

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

84萬正妹YouTuber驟逝！　死前一天還更新

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

台歌手開第1槍「動怒檢舉《好聲音》」！

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

更多

最夯影音

更多
萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面