快訊／仙氣護理師「連殺7名嬰兒」　法官宣判：終身監禁

▲英國女護理師在醫院任職期間，涉嫌殺害多名嬰兒，被法官判處終身監禁。（圖／翻攝自Twitter@piersmorgan）



記者林彥臣／綜合報導

32歲的英國「仙氣護理師」露西（Lucy Letby）被指控曾於2015至2016年任職英國西本部某醫院期間，在新生兒病房殘忍殺害7名嬰兒，同時試圖另外殺害其他10名嬰兒，將空氣注入嬰兒血管、餵食胰島素殺害。法官在21日宣判，判處露西「終身監禁」，也就是永遠不會出獄。

根據《衛報》報導，前護理師露西2015至2016年任職於英國英格蘭西北部柴郡的切斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital），當時醫院新生兒死亡率異常升高，而她也於2018年7月被逮捕，本月18日陪審團在法庭上一致認定露西涉嫌殺害7名嬰兒為有罪。

陪審團等認為，露西被判定成功謀殺7名嬰兒，且至2016年6月的一年內「持續、有計畫、冷血地」曾試圖謀殺另外6名嬰兒，不過她被判2項謀殺未遂罪不成立，因為陪審團無法認定她是否試圖殺害另外4名嬰兒。

BBC報導指出，法官宣判當下，法庭內一片靜默，有的家長在哭泣。法官表示，「這是一場殘酷、精心策劃和憤世嫉俗的嬰兒謀殺計畫，涉及幼小脆弱的嬰兒，你（露西）毫無悔意……沒有任何減刑因素……這些罪行的嚴重程度足以要求終身監禁。」