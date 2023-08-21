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10歲跳級高中！南韓神童「突爆退學」　父揭遭霸凌：學校袖手旁觀

白康鉉因為神童形象名噪一時，還跳級入讀明星高中，怎料近日卻因不堪校園霸凌決定退學。（翻攝自@ganghyeon_baek IG）

▲白康鉉因為神童形象名噪一時，還跳級入讀明星高中，怎料近日卻因不堪校園霸凌決定退學。（翻攝自@ganghyeon_baek IG）

圖文／鏡週刊

南韓神童白康鉉（音譯，백강현）曾測得IQ高達204，會彈琴作曲，還上過節目SBS電視節目《驚人的大會-Star King》《天才發掘團》，去年宣布9歲直接跳級入學首爾科學高中，名噪一時。怎料，近日白康鉉宣布選擇從高中退學，白父更出面表示白康鉉在校時遇到校園暴力，導致爭議越滾越大。

今年3月滿10歲的白康鉉19日時透過IG宣布，2023年8月18日起從首爾科學高中退學，並稱將透過YouTube頻道說明退學理由，引發關注。

原先在19日的YouTube影片中，白康鉉自曝某天上學的早晨，起床開始刷牙、背誦數學公式等等，看著鏡中的自己覺得好像變成「解題機器」，因此向父親提出了想要輟學的打算，而父親也欣然同意，接下來他會繼續作曲、學跆拳道並努力準備高考，還向哥哥姐姐們喊話稱「小可愛白康鉉現在要離開了」。

然而，白父20日、21日突然在YouTube上傳了3部影片主張白康鉉遭受到校園暴力，程度嚴重到已經向警方報警，也曾經要求校方召開校園暴力委員會，但是學校卻沒有對其做出關懷或幫助，最終決定退學。

白康鉉去年宣布跳級入讀首爾的明星高中，不過近日宣布退學。（翻攝自@ganghyeon_baek IG）

▲白康鉉去年宣布跳級入讀首爾的明星高中，不過近日宣布退學。（翻攝自@ganghyeon_baek IG）

白父聲稱，白康鉉在學時遭受同學言語暴力，從今年5月開始，每2到3週就會聽到「你在這裡是欺騙全國民」等嘲諷，分組時還會被酸跟他同組的話「就跟少一個人一樣」，並且把他當成透明人，甚至白康鉉只是坐著滑手機也會被同學翻白眼，還遭受網路上的匿名文章攻擊。白父還表示，白康鉉入學時有27公斤，但是現在只剩22公斤。

白父稱，當初為了能繼續念書，有向學校提出希望能夠讓兒子在報告時自己一個人，但是校方卻以不能為了一個人改變制度為由，要求白康鉉配合體制，成為了白父決定讓兒子退學的契機。白父就質疑，如果學校強調這種「堅持不了就離開」的理念，為什麼要收10歲的孩子進去，難道以為只要頭腦好其他事情就都能夠堅持嗎？

白父還在YouTube中公開了同校家長寄給他的黑函，不過該家長事後又寄信道歉。（翻攝自백강현YouTube）

▲白父還在YouTube中公開了同校家長寄給他的黑函，不過該家長事後又寄信道歉。（翻攝自백강현YouTube）

白父還表示，在宣布退學後一天，就收到一名自稱同校家長的「前輩媽媽」的電子郵件，內容全是毫無根據的誹謗與威脅。該前輩媽媽指稱，白康鉉期中考時所有科目只會答數學題，且當初沒有接受考試僅自我介紹和通過基礎學歷評價就入學，還酸白康鉉在社會上自稱是天才，但其實自己（該前輩媽媽）的小孩也是7個月就會背全音素文字、4歲就會做四則運算等，前輩媽媽指白康鉉在校雖然不是最後一名但幾乎不理解課程，要白父不要再發有損學校形象的影片等。

對此，白父反駁，當初白康鉉也是接受了和其他人一樣的2、3項考試合格後入學，並在20人中拿到7名以內，期中考時雖然沒有獲得十分出色的分數，但是全部都很平均，反批那位家長對他年幼的孩子如此貶低，將會對該家長提起告訴。

不過，後來該家長又發了一封道歉信，聲稱自己犯下巨大錯誤，不該發這樣的郵件。另外白父也表示，前幾日從校園暴力加害者學生那邊收到了道歉，決定原諒同學們。

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