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神秘硬碟曝！羅莉控下載海量影片　意外揪出大貓淫狼變態性再犯

▲▼開南大學驚傳墜樓　男子見警上門「4樓摔落」雙腿變形亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲權男見警上門畏罪「4樓摔落」送醫身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張君豪／台北報導

桃園開南大學校區20日下午驚傳墜樓命案，曾在擔任中研院助理期間網約下藥迷姦6名少女並拍成影片販售的惡狼權自立（53），昨天在基隆、花蓮警方拘捕過程中墜樓身亡！。權自立出獄後涉嫌再度性侵2名就讀國小的姊妹並拍攝上百部影片，而他會被鎖定，是因檢警追查一名羅莉控下載海量未成年少女性愛猥褻影照時，意外查到一顆行動硬碟，裡面有上百部性侵猥褻女童的影照，檢警根據畫面中的學童校服，進而發現住基隆的權男涉案，未料他在警方拘捕時墜樓身亡。

據了解，花蓮縣刑大8月初偵辦轄區一件蘿莉控下載海量未成年少女性愛猥褻影片案，執行搜索時意外查扣一顆行動硬碟，內藏有上百部性愛猥褻影片，顯示有2名穿著學校運動服的國小女童受害，進而查出拍攝者就是曾在22年前犯下「大貓偷拍案」的前中研院助理權自立。

▲權自立開南大學墜樓亡，21日遺體相驗，姊姊、兒子到場。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲權自立在開南大學墜樓亡，21日遺體相驗，姊姊、兒子到場。（圖／記者陳以昇攝）

根據警方調查權自立33歲時，從2001年4月起，透過網路聊天室向不特定女子搭訕，邀約見面後在下藥迷昏被害人帶往汽旅性侵，檢警當時找到6名被害人，其中還包括朋友拜託他照顧的3歲女童。期間他性侵6名未成年少女，還把迷姦過程拍成光碟，以每片3-500元低價透過網路販售，二審一度遭判無期徒刑，後來卻遭最高法院認定是連續單一犯行減刑判處10年。

據指出，權男出獄後改當旅遊包車司機，逐漸與桃園老家的家人疏遠，但仍積極物色下手少女，平常在基隆市租屋居住，被害女童的家人因與權男相熟，看權男為人溫和善良且喜歡與孩童相處，才會經常拜託權男幫忙顧小孩，未料因此讓權男登堂入室猥褻性侵家中2女童。

權男因當旅遊包車司機經常到知名景點攬客，出事當天他開車到桃園開南大學參加民間機構自辦的國內旅遊導覽講習，卻遇到專案小處到講習教室內抓人，權男自知涉兒少重罪難逃法網，藉故跑到四樓跳窗逃跑時墜樓身亡。

但檢警懷疑權男所涉案件不只如此，當天同步搜索他位於基隆處住和桃園老家，查扣他所使用的包含電腦筆電、平板手機等3C產品，將進行全面數位鑑識釐清權男近年是否涉及他起未成年少女性侵猥褻案件，或販售相關影片牟利。

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