俄軍攔截2架烏克蘭無人機！　4國際機場47航班停飛

▲ 俄羅斯庫斯克地區（Kursk）一座火車站20日才發生無人機攻擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯軍方表示，21日在莫斯科周邊攔截2架烏克蘭無人機，墜落的殘骸擊中房屋，導致至少2人受傷，首都機場起降也受到管制，已影響近50個航班。

根據《路透》，俄國國防部聲稱，防空部隊21日在莫斯科以西的魯茲西（Ruzsky）攔截一架烏克蘭無人機，接著在附近的伊斯特林斯基（Istrinsky）又摧毀另一架，殘骸落在一棟房屋上，州長稱至少有2人受傷。

俄國聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，莫斯科4座主要機場起降因此受到管制，包括伏努科沃（Vnukovo）、多莫傑多沃（Domodedovo）、謝列梅捷沃（Sheremetyevo）及茹科夫斯基（Zhukovsky）國際機場，造成45架次客機及2架次貨機停飛。

俄國官員反覆警告，在莫斯科及周邊地區飛行的軍用無人機可能造成重大平民傷亡。自5月初克里姆林宮遭2架無人機襲擊，俄國境內無人機空襲頻率有所提升，且對莫斯科的攻擊近幾月來愈發常見。

儘管準確性惹疑，但民調顯示，俄國有高達75%民眾支持對烏軍事行動，目前尚不清楚近期的無人機襲擊是否會影響人民對戰爭的看法。而基輔通常不會對這類事件幕後黑手發表評論，但官員會公開表示樂見。