金融時報：金磚國家擬擴增　中國促發展成為G7競爭對手

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

中央社台北21日電

中國國家主席習近平今天赴南非參加金磚五國峰會。金融時報報導，峰會將討論10多年來最大規模的擴充，中國將敦促金磚國家成為G7地緣政治的競爭對手。

由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非組成的金磚國家（BRICS），將於22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行金磚五國年度峰會。

金融時報報導，中國將會推動金磚國家成為七大工業國集團（G7）的全面競爭對手，有不願透露姓名的中方官員表示，如果可以擴大金磚國家的組成，令其國內生產毛額（GDP）規模與G7相若，則金磚國家在世界上的集體聲音會更加強大。

南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）邀請逾60個國家及政府的領袖出席會議。知情人士表示，數個國家會被邀請加入金磚國家。南非官員此前表示，23個國家有興趣。

不過，報導指出，在峰會前印度與中國就邊界問題繼續對峙。了解印度和中國立場的人士表示，金磚國家是否應該成為一個維護發展中國家經濟利益的不結盟俱樂部，還是一支公開挑戰西方的政治力量，也加劇了緊張關係。

但南非外長潘道爾（Naledi Pandor）上月曾表示，將金融五國的擴充視為與西方抗衡是極之錯誤的想法。不過，西方國家可能會將伊朗、白俄羅斯和委內瑞拉的加入，視為擁抱俄羅斯和中國盟友的舉措。

阿根廷、沙烏地阿拉伯和印尼正爭取成為首批新成員。

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，習近平在此時赴南非參加金磚峰會，是希望在與美國關係緊張及國內經濟陷入困境下，加強中國在發展中國家的影響力。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）指出，習近平不想藉著當前美國主導的自由國際秩序超越美國，他的長遠目的是將世界秩序改變成以中國為中心。

曾銳生表示，要支持這個野心，中國要與「全球南方」接觸，而「全球南方」的國家數較西方民主國家更多，大部份都是獨裁統治。

「非洲戰略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究人員南圖利亞（Paul Nantulya）表示，由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會親自出席金磚峰會，習近平將成為峰會的中心，而在美中競爭日益激烈，金磚國家對北京的戰略關聯性越來越大。

不過，報導指出，習近平這次出訪之際，中國面臨經濟危機。華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，中國的經濟問題對習近平的外交攻勢造成限制，因為當習近平訪問開發中國家，中國都會提供經濟等援助，但目前中國的經濟問題令北京很難像以往這樣做。

她表示，中國國內社會已有聲音，質疑為何經濟疲弱下，政府仍要在海外如一帶一路倡議投放巨款，這樣限制了習近平像以往扮演強人領袖的能力。