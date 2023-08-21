憂遭中國經濟衰退波及　韓國政府設「中國經濟情況組」

▲中國近幾個月的經濟數據表現低迷。（圖／CFP）



文／中央社台北20日電

中國經濟衰退導致地產商爆雷及潛在金融風險，引發全球關注。韓媒今天報導，經韓國經濟副總理秋慶鎬指示，韓國企劃財政部特別設置「中國經濟情況組」，密切關注中國經濟情況變化對韓國可能的衝擊。

韓聯社報導，來自韓國政府的消息指出，在兼任韓國企劃財政部長的秋慶鎬指示下，韓國企劃財政部在其經濟政策局內設置這一「中國經濟情況組」。

報導指出，「中國經濟情況組」將在韓國企劃財政部政策引領下，與韓國銀行（央行）、產業通商資源部、金融委員會等多個機構和部門保持緊密合作，密切關注中國經濟情況變化。

同時，韓國政府高層協調機制也將關注中國房地產金融風險。由韓國企劃財政部第一副部長方基善主持召開的「經濟應急管理工作組會議」將討論相關對策，而「宏觀經濟金融問題工作檢查會議」也將隨時評估中國經濟情況。

韓國企劃財政部認為，來自中國大型房地產開發商碧桂園、恆大的金融風險，對韓國實體經濟和金融市場帶來的直接影響或許有限。但今後事態如何演變，以及中國政府如何應對等可能成為變數，因此目前尚難預測有關風險給韓方帶來的影響。

報導指出，由於韓中經濟息息相關，韓國政府正密切關注中國相關風險對韓國金融市場和實體經濟帶來的影響。

根據報導，韓國金融監督院17日已成立中國房地產金融風險監測工作組。韓國金融部門初步研判，碧桂園債務問題的風險，對韓國國內帶來的直接影響有限。但有分析認為，若中國房地產風險波及全球金融機構，進而拖累全球經濟成長，屆時韓國經濟受到間接影響將在所難免。