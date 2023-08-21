空難黑盒子嚴重損壞！送新加坡還原通話紀錄　美專家抵大馬調查

▲馬來西亞這起墜機事件造成10人喪命，包括機上8名乘客、一名機車騎士及一名汽車駕駛。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

馬來西亞17日一架私人小型商務飛機墜毀，造成機上8人及地面2人死亡，美國12名專家組成的調查團21日已抵達墜機地點，調查事故原因。另外，失事飛機的駕駛艙通話記錄器（俗稱黑盒子）因損壞嚴重已送往新加坡，以取回墜機前的最後30分鐘通話紀錄。

綜合中國報、星洲網報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）及美國聯邦航空總署（FAA）的12名專家20日飛抵馬來西亞，並在21日上午抵達事故地點，嘗試從飛機殘骸調查墜機原因。

▲墜機原因尚待釐清。（圖／達志影像／美聯社，下同）

交通部長陸兆福21日表示，失事飛機的駕駛艙通話記錄器已於18日送至實驗室，航空事故調查局（BSKU）發現它的外部損壞嚴重，但內部的記憶卡狀態良好，「不過我們沒有工具取回當中的紀錄，因此在昨（20日）送至新加坡」，試著取回飛機墜毀前的最後30分鐘通話紀錄，但截至目前還沒有結果。

陸兆福指出，現階段還無法保證可以成功取回記憶卡中的紀錄，專家團隊正在努力，還有部分技術問題需要專家們解決。至於報告何時會出爐，他說，現在還無法預估，但會盡快公布，航空事故調查局也將在一個月內公布這起墜機事故的完整報告。