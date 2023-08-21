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快訊／DJ SODA遭襲胸！　主辦單位「提刑事告訴」大阪警局已受理

▲▼快訊／DJ Soda遭「多人襲胸」反擊了　二度怒嗆：我就喜歡穿得辣！。（圖／翻攝自DJ Soda臉書、IG）

▲DJ Soda遭多人襲胸。（圖／翻攝自DJ Soda臉書、IG）

記者張方瑀／綜合報導

南韓性感女神DJ SODA在大阪舉辦的音樂節活動上遭襲擊揉胸，她事後崩潰表示，今後可能難以再靠近粉絲。這起事件被痛批為「日本之恥」，而主辦單位「TryHard Japan」21日也向警方提起刑事訴訟。

▲DJ SODA日本演出遭當眾侵犯，多人集體襲胸。（圖／翻攝自推特）

根據NHK報導，DJ SODA在8月13日受邀到大阪泉南市的「MUSIC CIRCUS'23」音樂節活動演出，沒想到當她走下台與觀眾互動時，竟遭多名男子伸手揉胸襲擊，她事後在社群發文表示，「到現在還是害怕到不停地顫抖」、「以後可能難以再接近粉絲」。

▲南韓女神DJ SODA記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲南韓女神DJ SODA。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼高市府發言人周璟瑜回贈專屬禮盒「高雄賀禮」表達對SODA善意與感謝。（圖／高雄市政府提供、翻攝IG：deejaysoda)）

▲DJ SODA 8月受邀參與高雄廟會活動。（圖／高雄市政府提供、翻攝IG：deejaysoda)）

此事一出也立刻引發抨擊，音樂節主辦單位「TryHard Japan」隨即表示力挺，並於21日在未確定嫌疑人的情況下，以不同意猥褻等嫌疑向大阪府警局提起刑事訴訟。NHK指出，TryHard Japan的律師在21日上午9時過後前往泉南警察署提交告發狀，目前警方已經受理。

大阪府警察也確認了社群網站上的照片，後續將透過分析當時影像的方式進行調查。

►DJ SODA被襲胸…日模嗆爆：癡漢大國！　「只有我們手機關不掉快門聲」
►DJ SODA遭襲胸列「日本之恥」　主辦方首發聲「犯人已鎖定」提刑事告訴
►DJ SODA怒了！最惡劣是她「用力揉捏我的右胸」　公開遭侵犯鐵證

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