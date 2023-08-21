40租客擠住破屋「竟然只有4張床」　惡房東爽撈千萬下場慘了

▲溫布利一間破舊房屋竟然住了40名房客。（圖／翻攝布倫特議會）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦一間破舊房屋僅有4張床舖，但卻住了多達40人，房東瓦蘭德（Jaydipkumar Rameshchandra Valand）罔顧房客福祉，藉此賺進36萬英鎊（約新台幣1465萬元），如今被判定違反多項住房法規，禁止出租房源5年，若違反禁令，還將面臨牢獄之災。

《商業內幕》等外媒報導，這起事件發生在倫敦西北部的溫布利（Wembley），布倫特議會（Brent Council）聲明指出，瓦蘭德的出租房源宛如「貧民窟」，其中一名房客甚至「住在一間用棧板和防水帆布搭成的棚屋裡，沒有照明和暖氣」。

事實上，早在2022年1月，瓦蘭德另一棟出租房屋就被認定違反住房法規，他從未簽約房客身上每月賺進1400英鎊（約新台幣5.7萬），房屋卻年久失修、堆積垃圾、違反消防安全法規，因此被罰款3萬英鎊（約新台幣122萬元）。

布倫特議會領袖巴特（Muhammed Butt）表示，該機構自2018年4月起獲得權力，能夠依據2016年住房與計畫法，對於無良房東發布禁令後，瓦蘭德正是第一個被懲處對象，「布倫特議會對於這種流氓房東（rogue landlords）採取零容忍政策，我們將盡一切權力向他們究責，以保護我們脆弱的居民們。」

《倫敦旗幟晚報》報導，2023年1月至3月，大倫敦地區流氓房東繳納罰款共計860萬英鎊（約新台幣3.5億元），其中一間位於豪恩斯洛（Hounslow）的房間是違法擴建而成，房客居住環境骯髒，「馬桶距離廚房不到1公尺」，無良房東被查獲後罰款11.5萬英鎊（約新台幣468萬元）。