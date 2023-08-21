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慶祝50歲生日！夫妻森林散步失蹤　8天後「渾身泥土」奇蹟生還

慶祝50歲生日！夫妻森林散步失蹤　8天後「渾身泥土」奇蹟生還。（圖／翻攝自Fairbanks Police Department）

▲夫妻一同到森林散步後失蹤。（圖／翻攝自Fairbanks Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州50歲男子巴爾(Jonas Bare)與37歲妻子辛西亞(Cynthia Hovsepian)在阿拉斯加森林徒步旅行後突然失蹤，2人因為沒有在預定時間從民宿退房，才被人發現已經失蹤，警方經過長達8天的搜尋後，終於在森林中找到渾身是泥土的他們。

男子巴爾與妻子辛西亞8月12日被位於費爾班克斯(Fairbanks)小鎮的民宿通報失蹤，警方調查發現，2人沒有在預定時間退房，沒有搭乘返回田納西州的航班，也沒有和家人聯絡，便以失蹤案件進行調查。

慶祝50歲生日！夫妻森林散步失蹤　8天後「渾身泥土」奇蹟生還。（圖／翻攝自Facebook／Missing in Alaska）

▲在森林生存8天的巴爾（右）滿身泥土被找到。（圖／翻攝自Facebook／Missing in Alaska）

當地報導指出，巴爾為了慶祝自己50歲生日，本月8日和妻子一起來到當地遊玩，2人最後一次被人發現是10日當天，他們從民宿附近一條散步步道要前往森林中。由於巴爾有視力障礙，行走時偶爾會需要柺杖輔助，家人十分擔心他在森林中的安危。

警方在長達8天的搜尋下，終於在18日發現2人下落，被發現地點距離他們停放車子的地點只有3公里，懷疑2人應該是因為當地白天日照時間長與夜晚急速降溫日夜溫差大，讓他們在森林中失去方向，目前正在醫院接受治療，沒有對外露透健康詳細情況，2人在森林中遭遇到什麼事情仍待進一步調查。

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失蹤Jonas BareCynthia Hovsepian阿拉斯加北美要聞

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