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比房子還值錢！法拉利撞成廢鐵燒到全毀　6000萬拍出

▲▼ 法拉利1954年Ferrari 500 Mondial Spider Series I賽車拍賣。（圖／翻攝自RM Sotheby`s）

▲法拉利賽車撞毀起火燃燒，但仍能以約190萬美元拍出。（圖／翻攝自RM Sotheby's，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法拉利（Ferrari）一輛1954年賽車被燒到面目全非，儘管只剩下車殼變成一團廢鐵，但仍成功在拍賣會上以約190萬美元（約新台幣6000萬元）的價格拍出。這項投資或許令人有些訝異，但若買家追求的是賽車歷史，這項投資其實沒那麼糟，因為它擁有輝煌出賽戰績，且本身還是超稀有限量車款。

▲▼ 法拉利1954年Ferrari 500 Mondial Spider Series I賽車拍賣。（圖／翻攝自RM Sotheby`s）

綜合商業內幕、BBC等報導，這輛1954年特殊車款為Ferrari 500 Mondial Spider Series I賽車，當年由Pininfarina設計，只產13輛。而照片中被燒毀的賽車是這系列第2輛出廠，在法拉利車手科爾泰塞（Franco Cortese）的駕駛之下，1954年奪得義大利Mille Miglia賽事第14名成績。

▲▼ 法拉利1954年Ferrari 500 Mondial Spider Series I賽車拍賣。（圖／翻攝自RM Sotheby`s）

這輛車在1960年代撞毀起火燃燒，由法拉利收藏家梅德林（Walter Medlin）1978年買下，接著在倉庫裡存放近50年。儘管整輛車燒到面目全非，但仍在RM蘇富比（RM Sotheby's）拍賣會上，以約190萬美元拍出，這個數字比部分房子的價格還要高。

分析師認為，買家可能想要修復這款車，讓它能夠再次參賽。不過有專家表示，若是要把這輛車進行全面修復，可能需要額外200萬美元的費用。

▲▼ 法拉利1954年Ferrari 500 Mondial Spider Series I賽車拍賣。（圖／翻攝自RM Sotheby`s）

▲▼ 法拉利1954年Ferrari 500 Mondial Spider Series I賽車拍賣。（圖／翻攝自RM Sotheby`s）

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