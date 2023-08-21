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韓國27歲男網紅太淫亂！泰國酒店「脫衣摟妹」直播愛愛　遭警拘捕

▲▼南韓一名專營東南亞旅遊內容的網紅A某，在泰國酒店和當地女性進行淫亂直播。（圖／京畿南部警察廳）

▲南韓一名專營東南亞旅遊內容的網紅A某，在泰國酒店和當地女性進行淫亂直播。（圖／京畿南部警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名經營東南亞旅遊相關的27歲男性網紅A某，他在泰國旅遊時透過直播平台公然播送在和當地多名年輕女子「淫亂激情」的畫面，不僅直播時露出內衣褲、更做出疑似性行為的動作，被認為有損泰國和南韓的形象，本月入境仁川國際機場後遭到南韓警方逮捕。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓京畿南部警察廳網路搜查隊今（21）日表示，已依照違反情報通訊網情報保護法散播淫穢影像等罪嫌拘押男網紅A某，A某從今年2月中旬起在泰國某酒店，和多名泰國當地年輕女性在直播時公然從事疑似性行為，裸露內衣褲的他們在鏡頭前做出令人聯想起性行為的淫穢動作。

警方指出，A某靠著在泰國酒店的5次淫亂直播，從粉絲和觀眾們收取高達1130萬韓元（約新台幣25.8萬元）的斗內收入，而直播平台和頻道並未限制觀賞年齡，導致未成年的青少年也能輕鬆觀看A某的淫亂直播，直播結束後A某會刻意刪除重播連結，企圖使警方在搜索時找不到相關證據。

雖然A某和泰國女性在直播時並未裸露性器官、且未有直接性的身體接觸或是「人與人的連結」，但其動作和姿態足以讓人與性行為產生聯想，而他們的淫言蕩語更是令泰國、南韓民眾認為敗壞國家形象，泰國當地甚至認為A某將性交易描述成觀光商品的行徑十分不妥。

南韓警方接獲舉報後旋即展開調查，在確認A某的真實身份後，先是要求A某返回南韓接受調查，在遭到A某拒絕後，警方從法院獲得准許拘捕A某，因此先是透過南韓駐泰國領事館、要求使館人員協助勸說，A某才終於在本月8日搭機返國，並在仁川國際機場被警方逮捕。

針對A某透過淫亂直播獲取的不法收入1130萬韓元，南韓警方已經申請起訴前的「追徵保全」，意即事前扣押。

南韓駐泰國大使館警告，「若誹謗泰國人、或是在未獲取同意的情況下進行拍攝，在泰國境內有可能遭到處罰。」

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