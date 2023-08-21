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美韓今起投入「自由之盾」聯合軍演　金正恩視察艦隊發射巡弋飛彈

▲▼美韓聯合軍演「乙支自由之盾」21日展開，京畿道東豆川市駐韓美軍基地正在檢查拖曳火砲。（圖／達志影像／newscom）

▲美韓聯合軍演「乙支自由之盾」21日展開，京畿道東豆川市駐韓美軍基地正在檢查拖曳火砲。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國與南韓從今（21）日起正式投入為期11天的「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演，軍演腳本針對突發戰爭狀況擬定，擴大聯合野外機動訓練規模，預計將分為一二部舉行。不過，北韓（朝鮮）官媒卻在軍演第一天報導其最高領導人金正恩視察海軍艦隊、以及發射巡弋飛彈的消息。對此，南韓軍方認為這是資訊作戰。

根據南韓《韓聯社》，美韓兩國首先從16至18日實施針對乙支自由之盾預備演習的危機管理演習（CMX），接著從21日0時（台灣時間20日晚間11時）起投入正式聯合軍演，分為一、二兩部，一路實施至31日為止，軍演腳本不同於過去的「北韓發起有限戰爭（局地戰）→履行全面戰爭」，此次大規模修改的腳本強調如何因應突發衝突和戰爭。

此次軍演腳本充分反映了如何應對北韓核武與導彈威脅、如何因應多變的國防安全局勢、俄烏戰爭留下的戰爭教訓、如何因應北韓在認知作戰中散佈假消息。

▲▼南韓京畿道東豆川市駐韓美軍基地，現場擺滿美軍牽引砲等裝備。（圖／達志影像／newscom）

▲京畿道東豆川市駐韓美軍基地，現場擺滿美軍牽引砲等裝備。（圖／達志影像／newscom）

此次的野外機動訓練也是2019年以後的最大規模，因此改稱為「勇士之盾」野戰演習（Warrior Shield FTX），包括實施旅級聯合科學化戰鬥訓練等13個項目，以及師級雙龍聯合登陸訓練等25個項目。

此次乙支自由之盾美韓聯合軍演分為一（21至25日）、二（28至31日）部，由南韓陸海空三軍和海軍陸戰隊，以及駐韓美軍、美國太空軍參加，聯合國軍成員國澳洲、加拿大、法國、英國、希臘、義大利、紐西蘭、菲律賓、泰國也有參加，不排除美國派出B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機。

▲▼金正恩視察海軍東海艦隊近衛第2水上艦隊。（圖／路透）

▲金正恩視察海軍東海艦隊近衛第2水上艦隊。（圖／路透）

面對大規模美韓聯合軍演，北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》21日上午報導金正恩視察海軍東海艦隊近衛第2水上艦隊的消息，以此作為對美韓聯合軍演的回應，報導描述金正恩視察部署新型護衛艦的部隊，以及該部隊發射戰略巡弋飛彈，且成功瞄準擊中目標，不過報導並未明確指出金正恩視察日期。

根據北韓官媒報導，被北韓命名為「警備艦661號」的護衛艦已投入「海上警戒勤務」、逼近實戰部署的狀態，而金正恩視察被封為「吳仲洽7聯隊」的近衛第2水上艦隊，同時登上該艦艇，對於軍艦裝備和戰鬥訓練等給予高度評價。

北韓官媒釋出從該艘護衛艦發射戰略巡弋飛彈的相片，報導稱飛彈成功瞄準、擊中目標。

▲▼金正恩視察海軍艦隊，護衛艦發射戰略巡弋飛彈，宣稱精準擊中目標。（圖／路透）

▲▼金正恩視察海軍艦隊，護衛艦發射戰略巡弋飛彈，宣稱精準擊中目標。（圖／路透）

▲▼金正恩視察海軍艦隊，護衛艦發射戰略巡弋飛彈，宣稱精準擊中目標。（圖／路透）

根據南韓媒體《News1》，精通北韓消息的專家推測，北韓從2010年代初就開始研發、建造2艘被稱為「鴨綠江級」的新型海軍護衛艦，其中1號建被部署在金正恩所視察的部隊。

南韓21世紀軍事研究所情報分析官柳成燁（류성엽，音譯）分析，警備艦661號是一艘2000噸級的護衛艦級戰鬥艦艇，具備低可偵測性技術（匿蹤），且其搭載的主要攻擊武器包括箭矢系列的中長程巡弋飛彈，飛彈發射台疑似被收納在艦艇中央，艦身被設計為有效縮減雷達散射截面（RCS），且搭配不明的追蹤雷達、30mm級的AK-630近迫武器系統，保護船身免除外部威脅。

然而針對上述北韓報導，南韓聯合參謀本部認為「誇大不實」，強調美韓兩軍已在事前捕捉到相關徵兆，隨時密切監控掌握。

南韓軍方其他關係人士也表示，金正恩視察的護衛艦根本不是最近10年建造的船，且北韓官媒宣稱該艘新型護衛艦具備低可偵測性技術，或許真能有效縮減，但北韓匿蹤塗料相關技術不成熟，至於發射的飛彈也並非戰略巡弋飛彈，而是射程較短的艦對艦飛彈，相對上不具備威脅性，另外北韓報導還宣稱飛彈命中目標，但其實根據美韓偵察結果，北韓並未擊中目標。

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