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「核廢水排海」時間點最快明出爐！　日相岸田視察福島核電廠

▲ 岸田在排放核廢水以前視察相關設施。（圖／路透）

▲ 岸田在排放核廢水以前視察相關設施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本最快22日決定排放福島核廢水時間點，預料將落在8月下旬，首相岸田文雄20日到訪福島第一核電廠，視察相關設施並聽取安全對策。民調顯示，日本高達近9成民眾擔心排放核廢水有損國家形象，岸田也要求東京電力公司高層對此擬定對策。

根據《共同社》，岸田20日前往福島第一核電廠，除視察處理核廢水排海的設施，聽取相關安全措施，並會見東電社長小早川智明等人，要求他們繃緊神經，盡全力確保排海安全及擬定形象受損相關對策，「需要長期持續採取萬全措施，國家和東電是否有決心承擔各自的重任將受到考驗。」

小早川則說明，該公司副社長在排放初期將常駐現場監督，為確保管理階層掌握情形並迅速作出判斷，將設置社長直轄的小組，總管形象受損對策及賠償等相關部門。

岸田在視察結束後透露，考慮於21日會晤全國漁業協會聯合會會長坂本雅信，針對排放問題最後磋商，並計畫於22日舉行相關閣僚會議，協商啟動排放的時機，目前以8月下旬為主。

岸田強調，為推動反應爐報廢及福島重建工作，處理排放的課題不能拖延，至於啟動時間點，政府將根據相關對策進展作出判斷，目前還無法具體說明。

《共同社》19至20日實施的全國電話民調顯示，高達88.1%民眾對核廢水排海可能導致形象受損問題抱持「很大」或「一定程度」的擔憂，認為政府對排放政策的說明「不充分」的比例也達到81.9%；且有79.8%民眾認為岸田未能發揮領導能力，岸田內閣不支持率也從7月中的48.6%上升至50%，支持率僅33.6%，維持執政以來最低水準。

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