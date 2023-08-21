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伊拉克廣告看板遭駭！超大螢幕「狂放A片」　駕駛經過看傻眼

▲▼伊拉克廣告看板遭駭客入侵。（圖／翻攝自推特）

▲伊拉克戶外廣告看板遭駭客入侵。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

伊拉克首都巴格達（Baghdad）市中心一面戶外LED廣告看板日前遭駭客入侵，竟然直接在大庭廣眾之下播放色情影片，讓開車經過的駕駛全看傻眼，讓當局立刻下令關閉巴格達市內所有數位廣告看板。

根據BBC、法新社報導，巴格達市中心一面放在十字路口的戶外廣告看板，無預警在19日播放數分鐘的色情影片，直到安全部門緊急切斷電源。由於看板位於交通要道，所以立刻引發路人和駕駛關注，畫面也在網路上瘋傳。

巴格達警方表示，廣告看板是遭到駭客入侵，他們已經逮捕了一名嫌疑犯，該嫌是一名技術人員，疑似和負責LED廣告的營運商有財務糾紛，才會駭入廣告看板報復。

伊拉克當局為了避免此類「不道德場景」再度發生，同時要重新審查所有戶外廣告看板，所以目前已下令關閉所有位於巴格達市中心的看板，但未說明何時會恢復。

伊拉克政府在2022年宣布，將計畫封鎖所有色情網站，但目前還有多個網站可以使用。此外，政府還針對多名YouTuber和TikTok網紅發出警告，指責他們發布「違反道德和傳統的不雅內容」，其中一些人甚至已被逮捕，包含一名發布流行音樂唱跳影片的年輕女子。

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