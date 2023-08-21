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中國宣布破獲CIA間諜案！　「核心要害單位」被滲透

▲CIA,中央情報局。（圖／達志影像／美聯社）

▲時隔10天，中方再宣布破獲CIA間諜案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國媒體指出，中國國家安全部近日又破獲一起美國中央情報局（CIA）間諜滲透案，該間諜為CIA在中國「核心要害單位」部署的國家部委幹部，這也是中國本月公布的第二起CIA間諜案。

央視報導稱，被逮捕的CIA間諜案嫌犯姓郝，1984年1月生，現年38歲，為中國國家部委幹部。郝某在日本留學期間，因辦理赴美簽證事宜與美駐日本使館官員泰德結識，之後泰德透過請客吃飯、贈送禮品等方式與郝某拉近關係，還請郝某幫忙撰寫論文，承諾支付「稿費」，郝某答應泰德要求。泰德在美駐日使館任期結束前，又將同事李軍介紹給郝某，雙方繼續保持合作關係。

郝某留學即將結束前，李軍揭露自身是CIA東京站人員的身分，成功策反郝某，要求他回到中國後進入「核心要害單位」工作。郝某表示同意，並與美方簽署參諜協議，接受美方考核與培訓。

郝某回到中國後，按照CIA要邱設法進入中國某個國家部委單位工作，並在中國境內多次與中情局人員秘密接觸，提供情報換取報酬。報導指出，中國國家安全機關偵查發現郝某間諜活動後，已依法對其展開審查，全案偵辦中。

中國國安部本月11日宣布偵破一起CIA間諜案，稱在某軍工集團的52歲曾姓嫌犯，在留學義大利期間被CIA幹員「灌輸西方價值」，並承諾全家赴美移民等條件策反，而他必須以提供軍方敏感資訊交換。

中國國安部同樣指控，曾某與美方簽署參諜協議，接受考核與培訓，並在回到中國後多次與CIA人員秘密接觸，提供大量中國核心情報並收取經費。

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