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荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

▲丹麥荷蘭軍援，澤倫斯基檢閱F-16戰機。（圖／路透）

▲丹麥荷蘭軍援，澤倫斯基檢閱F-16戰機。（圖／路透）

文／中央社丹麥史克里斯楚普20日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天對於荷蘭和丹麥作出對烏克蘭提供F-16戰鬥噴射機的「歷史性」決定表示歡迎。這是西方盟友致力提升基輔抵禦俄羅斯侵略的最新舉措。

數月以來，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）尋求先進噴射機，盼於繼續在烏東對俄展開激烈反攻之際，能夠提升以前蘇聯時代戰鬥機機種為主力的烏克蘭空軍。

華府18日宣布批准對基輔移交F-16，訓練烏克蘭飛員的工作計劃本月著手展開，這可能讓烏克蘭得以於明年初開始部署這款噴射機。

澤倫斯基今天在荷蘭南部愛因霍芬（Eindhoven）一座空軍基地與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的聯合記者會中說，這項決定「絕對具有歷史性意義、深具影響力並且激勵了我們」。

▲丹麥荷蘭軍援，澤倫斯基檢閱F-16戰機。（圖／路透）

▲▼澤倫斯基大讚，烏克蘭將獲得期盼已久的先進戰機。（圖／路透）

▲丹麥荷蘭軍援，澤倫斯基檢閱F-16戰機。（圖／路透）

法新社報導，澤倫斯基於當地時間約下午4時30分抵達丹麥史克里斯楚普（Skrydstrup），丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、國防部長艾里曼-顏森（Jakob Ellemann-Jensen）到場迎接。

丹麥總理辦公室指出，一行人將檢閱F-16戰鬥機，並且就訓練烏克蘭飛行員事宜進行商討。

美聯社報導，訪問荷蘭數小時後，抵達丹麥的澤倫斯基與佛瑞德里克森進入一架F-16機艙試坐駕駛座位。

佛瑞德里克森表示，丹麥將對烏克蘭提供19架F-16，並說她「希望」可於新年左右先交付6架、明年再交付8架，其餘於2025年交付。

她告訴澤倫斯基：「請將這項捐贈當作是丹麥堅定不移支持貴國為自由奮鬥的象徵。」

稍早呂特在與澤倫斯基的聯合記者會中沒有提供交付戰機時間表，強調這端視烏克蘭人員和基礎設施何時就緒。呂特和澤倫斯基檢閱停放機棚內的兩架灰色的F-16。

荷蘭也沒有明確表示計劃對烏克蘭移交的戰機數量，但是澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram上宣布，烏克蘭將會獲得42架噴射機。

澤倫斯基抵達丹麥之前，佛瑞德里克森在聲明中指出：「丹麥完全支持烏克蘭，『只要有其必要』就準備繼續如此。」

澤倫斯基在Telegram上發布訊息稱，「在F-16議題上我們取得進展」，並說「我們正準備對烏克蘭戰士們提供額外的好消息」。

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