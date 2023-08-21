單親爸穿洋裝、戴假髮　為了養女到學校「當媽媽」！萬人感動笑了

▲「我來當媽媽」單親爸扮女裝，為了參加養女學校母親節活動。（圖／翻攝Prachya Deebu臉書）



記者許力方／綜合報導

泰國48歲的單親爸爸喬伊（Pratchaya "Joe" Tadeebu）日前在抖音發布了一段28秒的影片，只見他頭戴假髮、身穿洋裝，扮女裝坐在學校會場中，面前的女兒跪趴在前，感動地抱向他，原來他是為了參加女兒學校的母親節活動，父女情深，互動一曝光就爆紅，吸引萬人大讚，他更笑稱「媽媽，我可以為了妳而當。」

喬伊11日將影片上傳，10天下來獲得超過39萬次觀看，3.6萬讚，瞬間爆紅網路。泰媒報導，這名爸爸是為了參加女兒學校的母親節活動，刻意男扮女裝，穿上格紋洋裝、戴上黑長假髮到笑，15歲的女兒Kornjan看到爸爸就撲上前，父女

倆緊緊相擁，笑得開懷，喬伊還親了一下女兒的頭，畫面動人，並將這張可愛的合照發布，直呼「母親節到了，我可以為了妳成為媽媽。」

喬伊受訪時透露，自己其實也在女兒學校擔任老師，Kornjan其實養女。兩人一直都在討論這次母親節要做什麼，他不想讓女兒在母親節感覺被忽視，而當他想到要扮女裝時，一點也不覺得尷尬，「我們總是想辦法一起玩得很開心。」

喬伊雖然是單親爸爸、也是繼父，但他不斷告訴女兒，愛她就像愛親生女兒，也會竭盡所能，作為父親母親照顧她。Kornjan也說，她覺得這次母親節活動很可愛有趣，一點也不覺得尷尬。