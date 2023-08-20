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南韓最快下周宣布　將新冠肺炎「調降至最低級別」與流感相同

▲▼南韓,路人,口罩,出遊,旅行。（圖／路透）

▲南韓最快下周決定是否調降新冠肺炎傳染病等級，預計將一併決定是否解除防疫限制。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓衛生防疫當局與傳染病諮詢委員會20日表示，南韓本月有機會將新冠肺炎（COVID-19）的傳染病等級降至第4級，下修為與季節性流感同樣的最低級別，並解除所有防疫限制，恢復疫情前生活。預計21日舉行專家會議後，於23日由中央政府正式做出決策與宣布結果。

根據韓聯社報導，南韓21日將召開國家傳染病危機應對諮詢委員會會議，委員會相關人士表示，調降新冠肺炎傳染病等級至4級的意見有可能會被政府採納，由於冬季可能還會再次流行，與其繼續推遲時程，不如在本月之內整理好意見並移交政府單位決策。

南韓中央事故處理本部將於23日做出決策並正式宣布是否調降級別。目前南韓將新冠肺炎列為與水痘或麻疹同等的第2級傳染病，有望調降至與流感相同的最低第4級級別。防疫當局表示，最快下周完成相關程序，本月內正式調降級別。

報導指出，屆時若傳染病等級下修，新冠肺炎防疫限制也將隨著實施「第二階段恢復日常」政策而解除。部分醫療業內人士擔憂，如此一來政府對於新冠肺炎的篩檢與治療費用補助將因此中斷，患者篩檢意願降低將導致疫情升溫。另外也有人認為，不應該完全解除戴口罩義務，至少在醫療院所等容易感染高風險族群的場所須戴口罩。

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