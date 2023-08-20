日本地勤「必做1動作」震撼澳洲機長　他曝起飛前1幕超感動

▲日本地勤向飛機鞠躬。（圖／翻攝臉書Sydney Airport）



記者吳美依／綜合報導

澳洲資深機師豪伊（Darren Howie）透露，日本地勤有一項特殊傳統，在澳洲及世上其他地方都很難見到，那就是在每個航班起飛前，都會朝向飛機、機師及乘客鞠躬並揮手道別，不論放晴、下雨或下冰雹，都不會忘記致意，讓他深受感動與震撼。

2000年代初期開始，豪伊就經常駕駛前往日本的航班，也因此多次見證這個特殊傳統，「一旦我們確認引擎全都正常運作，啟動後沒有維修問題，就會說『好的，你們可以出發了，回頭見』，然後他們全都走到距離航廈最近的那一側，基本上排成一列，不論你當時剛好位在哪裡」，都會加入致意行列。

▲日本地勤揮手道別。（圖／翻攝臉書Darren Howie）

豪伊表示，儘管世上其他機場可能也有類似待遇，但都「不像在日本那麼正式」，而且不只在東京或大阪的大型機場能夠見到，而是全日本各地都是如此，「那裡可能變得很冷，在東京刮風下雪的停機坪上，可能只有-7℃、-8℃…在札幌的冬天，風真的很大的時候，感覺就像-20℃。而他們會站在一側停機坪上，向飛機上的每個人道別。」

▲澳洲資深機師員豪伊。（圖／翻攝臉書Darren Howie）

豪伊認為，這可能源自於戰爭時期向飛機揮手致意的傳統，如今深植該國航空業，甚至可以說，鞠躬跟揮手就是日本文化的重要部分。他最難忘的一次揮手場面發生在新冠疫情後，從日本返回澳洲的第一次航班上，「在那個階段，只有3班外國航空公司從海外進出東京，機場是個鬼城，但有一堆人為我們送別。」

根據《澳洲新聞》，日本地勤的致意行動過去就曾引發關注與熱議。2017年，雪梨機場發布一張日本航空地勤在起飛前向飛機、機長及乘客鞠躬的照片，外國網友們紛紛驚歎，「這是非常鼓舞人心的鏡頭」、「令人驚艷的文化」。