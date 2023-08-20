韓10歲神童在校慘遭霸凌　高中退學「暗藏黑幕」！父怒控同學毆打

▲天才神童白姜賢今年3月就讀高一，然而卻疑似因遭同學霸凌而申請退學。（圖／Instagram@ganghyeon_baek）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年10歲的天才兒童白姜賢（백강현，音譯），曾於3歲時登上電視綜藝節目，在數學和音樂方面展現驚人天賦，當時他能解方程式和彈琴作曲，智商高達164，去年8月底錄取首爾科學高中，然而沒想到才就讀一個學期，便傳出退學消息，他父親加碼爆料，兒子在校遭到年長同學霸凌，震驚南韓社會。

2012年11月出生的白姜賢，在年僅41個月大時便因和常人不同的高智商而受關注，因此受邀出演SBS電視台綜藝節目《英才發掘團》，他會彈鋼琴、作曲，3歲時會分解一次方程式、4歲時會解二次方程式，且小小年紀就能看著戶外凋謝的櫻花感慨人生哲理，情感相當充沛，就連天團Super Junior都嘖嘖稱奇。

▼白姜賢從小感情充沛，在音樂、數學展現驚人天賦。

根據《韓聯社》，白姜賢去年8月底錄取首爾科學高中、今年3月以10歲的年紀正式入學就讀高一，他的驚人天賦和後續發展再次讓一票家長們稱羨，豈料他才就讀一個學期，昨（19）日便透過YouTube發佈影片透露，他已經於18日選擇自行退學，原因是他不想成為「只懂解數學題目的機器」，然而之後白姜賢的父母卻收到來自其他家長們的電子郵件。

白姜賢在影片中稱其他比他年齡還大的高一同班同學為「哥哥、姊姊」，表示身為班上可愛擔當的他決定離開這座校園，「8月18日我申請從首爾科學高中退學，前幾天暑假結束、返校上課的早晨，我一起床就邊刷牙邊解數學公式，然而我發現鏡子中的我儼然成為只懂解數學題目的機器」。

白姜賢表示，「我告訴我爸決定退學的消息，沒想到爸爸很快就欣然答應了，未來我將繼續做我喜歡的事，包括作曲、創造桌遊、上跆拳道班，然後準備修能測驗（大學入學考試，相當於台灣的學測）」。

▼白姜賢透露已申請退學。

不過似乎是擔憂學校將陷入輿論批判，白姜賢其他同學的母親竟然向白姜賢的父母寄送電子郵件，嘲笑白姜賢申請退學的原因是「期中考只答對1題數學」、根本不是所謂的「成為只會解題的機器」，全校無人不知，她還表示首爾科學高中收學生時沒有依照標準，並質疑白姜賢究竟憑何種程度讓社會將他視為天才。

該名家長的母親以嘲諷的語氣表示，「拜託，我家小孩也是17個月大就會英文ABC大小寫、4歲就會四則運算，這座校園裡哪個學生不是這樣的？你（指白姜賢）說不想成為只懂解題的機器而退學，實際上是因為考試成績全校倒數第一、無法理解課堂內容吧？如果你不敢說，至少不要讓同校學生的名聲被拖垮啊......」

▼白姜賢的父親控訴，兒子在學校遭到霸凌。

對此，白姜賢的父親認為該封電子郵件內容「相當無禮」，他首先解釋兒子是靠著正當手段入學、順利成為7個名額的其中之一，之後他突然加碼爆料，表示兒子退學的原因和學業無關，其實是因為無法忍受其他同學的「校園暴力」、「肢體霸凌」，且其嚴重程度已經達到可以至警局提告的程度了。

白姜賢的父親砲轟校方和教師，根本沒有針對霸凌問題妥善處理，即便白姜賢的父母決定不對加害學生提告、決定停止要求召開校園霸凌委員會，問題依舊無法獲得改善，他表示將於下一支影片公開兒子究竟遭受同學何種霸凌。

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