　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

顏值超高！西班牙17歲未來女王軍裝照曝光　3年拚完陸海空軍訓練

▲▼ 西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）17日進入軍校就讀。（圖／達志影像／美聯社）

▲17歲萊昂諾爾公主穿著藍色上衣到軍校報到，她今年10月將滿18歲。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）有歐洲最美公主之稱，早在8歲就成為王位第一順位繼承人，是西班牙的未來女王。即將滿18歲的她上周展開3年軍旅生涯，王室18日公開她在軍校就讀第一天的照片，可見她紮起頭髮、身穿迷彩服，專注聽講做筆記，看起來又美又帥氣。

▲▼ 西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）17日進入軍校就讀。（圖／路透）

▲▼ 西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）17日進入軍校就讀。（圖／達志影像／美聯社）

綜合People、路透等報導，萊昂諾爾公主17日在國王菲利佩六世、王后雷蒂西亞和妹妹陪伴下，一行人來到薩拉戈薩軍事綜合學院（General Military Academy）。她露出笑容向記者透露，她懷著極大熱情迎接這新的一年，但也有些緊張，在與王后緊緊擁抱後，她推著行李踏上3年軍旅生涯，為未來擔任國家元首做準備。

▲▼ 西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）17日進入軍校就讀。（圖／路透）

▲▼萊昂諾爾公主17日進入軍校就讀。（圖／路透，下同）

▲▼ 西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）17日進入軍校就讀。（圖／路透）

萊昂諾爾公主第一年會先在薩拉戈薩軍事綜合學院就讀，接著進入馬林海軍軍事學校（Marín Naval Military School），最後2025至2026年到聖哈維爾總空軍學校（San Javier General Air Academy）完成空天軍的課程。

西班牙王室18日公布萊昂諾爾公主進入軍校第一天上課的照片，可見她紮起棕色長髮、穿上迷彩服，與其他人一起戴著軍帽，向長官致敬，專心聽講做筆記，單腳跪地打開裝備檢查。另外，她的制服胸口繡上名字「波旁．奧蒂茲」（Borbón Ortiz），分別代表著承襲西班牙波旁王朝家族姓氏，以及母親雷蒂西亞的家族姓氏。

▲▼ 西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）17日進入軍校就讀。（圖／路透）

▲▼ 西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）17日進入軍校就讀。（圖／路透）

萊昂諾爾公主接受3年軍事訓練，這與她的父親登基之前的過程相同，受訓完成後，她將獲得海軍少尉，以及陸軍、空軍和太空司令部中尉軍銜，也可以繼續升學完成大學學業。

萊昂諾爾公主將成為伊莉莎白二世女王（Queen Isabella II，1833年至1868年在位）之後的第一任西班牙女王，未來有天當她的父親下台或去世時，她將成為武裝部隊最高統帥。

▼萊昂諾爾公主顏值超高不輸明星，有歐洲最美公主之稱。（圖／CFP）

▲▼西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）。（圖／CFP）

▼萊昂諾爾公主散發優雅姿態與氣質。（圖／達志影像／美聯社）

▼萊昂諾爾公主8歲就成為王位第一順位繼承人，是西班牙的未來女王。（圖／CFP）

▲▼西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）。（圖／CFP）

▲▼西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）。（圖／CFP）

▲▼西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）。（圖／CFP）

▲▼西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）。（圖／CFP）

▲▼西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）。（圖／CFP）

ET快訊
快訊／雨下不停！17縣市大雨特報
大雷雨再轟　颱風可能生成時間出爐
周華健被爆退出《好聲音》！　經紀人回應了
王彩樺女兒「比基尼熱舞」！　咬手指放電辣慘
快訊／16縣市大雨特報！　雨下到入夜
4人首同台！　「賴侯柯郭」致詞一次看
直擊／賴清德濕髮遊行　民眾怒嗆「政治作秀」
14年沒再交女友！　江國賓罕聊已逝前妻歡歡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美日韓領袖峰會落幕　尹錫悅「毛遂自薦」：盼下屆由韓國舉辦

南韓女國中生涉拍女童裸照　她寫信抱怨「超扯反省文」激怒法官

砸30幾萬「買魔鏡」想要爽看裸體　72歲阿公面交才知被詐騙

義大利旅遊價格漲130％！2杯咖啡要價2100元　連切三明治也要加錢

俄「月球25號」探測器失控撞月球！　睽違47年任務宣告失敗

日本柏青哥停車場大火　黑煙狂冒「烈焰竄出」空拍畫面曝光

韓10歲神童在校慘遭霸凌　高中退學「暗藏黑幕」！父怒控同學毆打

日本地勤「必做1動作」震撼澳洲機長　他曝起飛前1幕超感動

邀約會對象回家　蛇蠍女「酒摻殺蟲劑」他喝下狂吐30分鐘送醫

南韓最快下周宣布　將新冠肺炎「調降至最低級別」與流感相同

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

維珍銀河載首批觀光旅客　往返太空體驗無重力狀態

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

台北廢土南運「一路亂倒」　10環保蟑螂被逮...5人收押

美日韓領袖峰會落幕　尹錫悅「毛遂自薦」：盼下屆由韓國舉辦

南韓女國中生涉拍女童裸照　她寫信抱怨「超扯反省文」激怒法官

砸30幾萬「買魔鏡」想要爽看裸體　72歲阿公面交才知被詐騙

義大利旅遊價格漲130％！2杯咖啡要價2100元　連切三明治也要加錢

俄「月球25號」探測器失控撞月球！　睽違47年任務宣告失敗

日本柏青哥停車場大火　黑煙狂冒「烈焰竄出」空拍畫面曝光

韓10歲神童在校慘遭霸凌　高中退學「暗藏黑幕」！父怒控同學毆打

日本地勤「必做1動作」震撼澳洲機長　他曝起飛前1幕超感動

邀約會對象回家　蛇蠍女「酒摻殺蟲劑」他喝下狂吐30分鐘送醫

南韓最快下周宣布　將新冠肺炎「調降至最低級別」與流感相同

美日韓領袖峰會落幕　尹錫悅「毛遂自薦」：盼下屆由韓國舉辦

半夜到小學操場裸奔！宜蘭碩士肄業男宣洩壓力代價曝光

手套繡上外公、爸爸的名字　余謙想念：陪著我一起比賽

快訊／雨下不停！17縣市大雨特報　國家警報再響

七夕周末夜七星潭4千位民眾沉浸浪漫星空　8月尚有2場重磅推出

南韓女國中生涉拍女童裸照　她寫信抱怨「超扯反省文」激怒法官

老公天天狂要！「人妻無法負荷」求拒絕　下秒矛盾：怕他出去玩

身後一群後輩在打鬧⋯　SJ神童開罵「把BTS趕出去」：我是垃圾！

放整球芒果雪酪冰淇淋！　夏季消暑「芒果青手搖杯」開喝了

大陸公務員偷渡！年薪87萬遭迫害　「福建游到馬祖」上岸秒自首

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

國際熱門新聞

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

搭飛機「別穿短褲」！空服員拍片揭原因

「越南版特斯拉」股價暴跌　首富身家蒸發7300億

台灣不只台積電強！　韓記者揭「完整生態圈」

遭拖行登山道暴力性侵！30歲女教師傷重身亡

工程師拒寫博弈遊戲　遭囚凌虐拔掉14顆牙

遊客向日葵花海裸拍　農場：請穿好衣服

日男峇里島搭「飛魚船」　遭拋飛3公尺高墜亡

年輕女醫淪全裸箱屍！　男友逃亡1天落網

台囚「戒護看牙醫」被劫走　犯案細節曝

飛彈炸毀烏克蘭劇院畫面曝　釀7死144傷

仙氣女護士殘殺7嬰！法庭公開「惡魔紙條」　 判決結果出爐

柬埔寨被劫台囚仍在逃　7嫌落網疑是美國黑幫

更多熱門

相關新聞

K.UNO來台4週年華美鉅獻！

K.UNO來台4週年華美鉅獻！

想訂製戒指、婚戒或珠寶飾品，一定得挑個特別的日子嗎？來自日本的原創客製化珠寶品牌K.UNO近日歡慶來台4週年，特別攜手迪士尼100週年熱潮，帶來一系列以公主角色做為靈感的設計鑽戒，以及演繹自經典故事的珠寶戒指、造型腕錶等時尚飾品，讓迪士尼鐵粉們引頸期盼！

西班牙國家公園野火！官員坦言「火勢失控」

西班牙國家公園野火！官員坦言「火勢失控」

西非又傳移民船難　至少63人死亡　

西非又傳移民船難　至少63人死亡　

18歲女飯店遭6男集體性侵　手機拍下影片

18歲女飯店遭6男集體性侵　手機拍下影片

公牛一直頂！鬥牛士拋飛空中　下體受傷

公牛一直頂！鬥牛士拋飛空中　下體受傷

關鍵字：

公主Princess Leonor西班牙未來女王王儲歐洲最美公主

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁吐滿地黑血！陸元琪曝心死關鍵

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

自豪長太帥「被大38歲女星包養13年」！他變富豪後悔了

小吳飛日本見「撞臉牛郎」！合照曝光網笑瘋

李玟血淚音檔燒到那英！網掀「她毀掉姚貝娜」2黑歷史

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

人夫早洩！淚忍「老婆連劈2男」：我們的婚姻很變態

李玟學員躲4天發聲了！痛揭《好聲音》設局陰謀

劉雨柔哽咽曝離婚「真正導火線」！

暴雨熄不了怒火！主辦單位宣布「還路於民」遊行破2.5萬人

更多

最夯影音

更多
陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面