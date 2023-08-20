顏值超高！西班牙17歲未來女王軍裝照曝光　3年拚完陸海空軍訓練

▲17歲萊昂諾爾公主穿著藍色上衣到軍校報到，她今年10月將滿18歲。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）有歐洲最美公主之稱，早在8歲就成為王位第一順位繼承人，是西班牙的未來女王。即將滿18歲的她上周展開3年軍旅生涯，王室18日公開她在軍校就讀第一天的照片，可見她紮起頭髮、身穿迷彩服，專注聽講做筆記，看起來又美又帥氣。

綜合People、路透等報導，萊昂諾爾公主17日在國王菲利佩六世、王后雷蒂西亞和妹妹陪伴下，一行人來到薩拉戈薩軍事綜合學院（General Military Academy）。她露出笑容向記者透露，她懷著極大熱情迎接這新的一年，但也有些緊張，在與王后緊緊擁抱後，她推著行李踏上3年軍旅生涯，為未來擔任國家元首做準備。

▲▼萊昂諾爾公主17日進入軍校就讀。（圖／路透，下同）

萊昂諾爾公主第一年會先在薩拉戈薩軍事綜合學院就讀，接著進入馬林海軍軍事學校（Marín Naval Military School），最後2025至2026年到聖哈維爾總空軍學校（San Javier General Air Academy）完成空天軍的課程。

西班牙王室18日公布萊昂諾爾公主進入軍校第一天上課的照片，可見她紮起棕色長髮、穿上迷彩服，與其他人一起戴著軍帽，向長官致敬，專心聽講做筆記，單腳跪地打開裝備檢查。另外，她的制服胸口繡上名字「波旁．奧蒂茲」（Borbón Ortiz），分別代表著承襲西班牙波旁王朝家族姓氏，以及母親雷蒂西亞的家族姓氏。

萊昂諾爾公主接受3年軍事訓練，這與她的父親登基之前的過程相同，受訓完成後，她將獲得海軍少尉，以及陸軍、空軍和太空司令部中尉軍銜，也可以繼續升學完成大學學業。

萊昂諾爾公主將成為伊莉莎白二世女王（Queen Isabella II，1833年至1868年在位）之後的第一任西班牙女王，未來有天當她的父親下台或去世時，她將成為武裝部隊最高統帥。

▼萊昂諾爾公主顏值超高不輸明星，有歐洲最美公主之稱。（圖／CFP）

▼萊昂諾爾公主散發優雅姿態與氣質。（圖／達志影像／美聯社）

▼萊昂諾爾公主8歲就成為王位第一順位繼承人，是西班牙的未來女王。（圖／CFP）