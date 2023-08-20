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負責重建巴黎聖母院　法國前參謀長喬治林登山意外身亡

▲▼法軍74歲前參謀長喬治林（Jean-Louis Georgelin）過世。（圖／路透）

▲法國前參謀長喬治林（右）登山意外身亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法軍74歲前參謀長喬治林（Jean-Louis Georgelin）負責巴黎聖母院重建工程，但18日這天被發現陳屍庇里牛斯山脈地區，初步研判是登山時意外死亡。

綜合衛報、法廣等報導，喬治林18日並未返回山屋，在展開搜尋之後，山區憲兵隊尋獲他的遺體，據信他是在攀登瓦里耶山（Mount Valier）時發生意外。富瓦檢察官辦公室19日證實死者遺體就是喬治林。

在喬治林死訊傳出後，法國總統馬克宏19日在社群平台X（前稱推特）發文表示，國家失去一名偉大軍人、一名偉大公僕，聖母院失去其重生復興的管理大師」。

2019年4月15日，巴黎聖母院發生火災，起火點位置在頂部塔樓，火舌迅速蔓延吞噬尖塔，導致尖塔如攔腰折斷般倒下，整棟建築嚴重損壞。2020年，馬克宏任命喬治林負責監督重建工程。

喬治林曾在2006年至2010年間擔任法國參謀長，監督象牙海岸、阿富汗、巴爾幹半島與黎巴嫩境內的行動。

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