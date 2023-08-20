加拿大野火擴大！卑詩省3.5萬人撤離　發布新禁令「警告遊客別來」

▲加拿大卑詩省村莊索倫托（Sorrento）附近一條高速公路旁的野火情況。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

加拿大野火加劇，處於緊急狀態的西部卑詩省（British Columbia）收到撤離命令的人數在一天內翻倍。省長尹大衛（Daniel Eby）透露，約3.5萬人必須撤離，另外3萬人則處於撤離預警。政府官員表示，當地19日已發布非必要旅行的新禁令，「參觀火災」的遊客與無人機可能妨礙滅火工作，警告他們必須遠離災區。

▲基隆納市（Kelowna）西部野火肆虐。（圖／路透）

根據路透社報導，卑詩省野火中心位在約15萬人口的基隆納市（Kelowna），大約是溫哥華以東300公里。卑詩省18日就宣布進入緊急狀態，但火勢嚴峻，迫使主要的高速公路部分路段封閉。據尹大衛19日說法，卑詩省約有3.5萬人收到撤離命令，另有3萬人處於預警狀態，一旦接獲通知就要立刻撤離，因此迫切需要更多臨時住所。

加拿大目前有1062起活躍野火，約14萬平方公里（1400萬公頃）的土地被燒毀，位在卑詩省的野火點就超過3分之1以上，該省內陸地區有5000戶無電可用。另一處主要的野火災情導致西北地區（Northwest Territories）首府黃刀鎮（Yellowknife）2萬人口全面撤離，其中一名患者在撤離過程中死亡。

Gm fam

Driving through little river on the TransCanada highway last night. The fire was just jumping to the south side of the highway as I went through. @Kamscan pic.twitter.com/UrQ2zaiXkW — Dave - AlpineLifer (@AlpineLifer) August 19, 2023

與此同時，一些遊客在社交媒體上發文分享野火經歷，還上傳人們排隊觀看森林大火的照片。卑詩省緊急管理與氣候預備廳長馬博文（Bowinn Ma）表示，目前已經發布了非必要旅行的禁令，限制包含「參觀野火」等活動，「我們的道路上絕對不能有人…拍照、走下車，造訪野火活動頻繁的社區，妨礙救援人員。」

卑詩省林木廳長賴賜淳（Bruce Ralston）也警告，無人機對於空中滅火工作的機組人員而言是一個「重大威脅」，「現在並不是拍攝活躍野火照片的時候。這不僅是不負責任的（行為），在火災區域飛行也是違法的。」馬博文表示，無人機可能導致參與消防任務的飛機墜機。

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