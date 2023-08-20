砸30幾萬「買魔鏡」想要爽看裸體　72歲阿公面交才知被詐騙

▲印度詐騙犯謊稱「魔鏡」能夠看見人們裸體，還能夠預測未來。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合外電報導

印度北方邦一名72歲老翁興致勃勃地購入一面「魔鏡」，以為可以從中看見男女裸體，甚至預測未來，直到遠赴東南部的奧里薩邦面交，才驚覺自己被詐騙了，但他當時早已支付90萬盧比（約新台幣34.5萬元）貨款。幸好，3名嫌犯已於16日被警方一網打盡。

《印度時報》等外媒報導，受害者舒克拉（Avinash Kumar Shukla）透過共同友人聯繫上歹徒，對方假扮新加坡古董公司職員，宣稱這面「魔鏡」具有超自然力量，原本價值高達2000萬盧比（約新台幣767萬元），但願意用90萬盧比售出。

舒克拉起初抱持懷疑態度，但嫌犯提供許多虛假的買家使用心得，還宣稱就連美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家都在使用，才會誤信「魔鏡」功效，最終在飯店面交時，意識到自己受害。

警方證實，3名男嫌皆來自西孟加拉邦，年齡介於32歲至46歲之間，16日被捕時，還遭查獲一輛汽車、現金2.8萬盧比（約新台幣1萬多元）、多份捏造文件及5隻手機，裡頭包括介紹「魔鏡」的相關影片。他們目前仍在調查，3名歹徒究竟還詐騙了多少無辜民眾。