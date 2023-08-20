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仙氣女護士殘殺7嬰！法庭公開「惡魔紙條」　 判決結果出爐

護理師露西涉嫌殺害7名嬰兒，遭陪審團一致認定有罪。（翻攝推特@piersmorgan）

▲32歲護理師露西涉嫌殺害多名嬰兒，遭陪審團判定有罪。 （翻攝推特@piersmorgan）

圖文／鏡週刊

一名32歲護理師露西（Lucy Letby）任職期間涉嫌殺害7名嬰兒，且企圖密謀再殺10名嬰兒未遂，18日審判結束，在法庭上被陪審團一致認定有罪。

綜合外媒報導，32歲護理師露西（Lucy Letby）任職於英國柴郡（Cheshire）的賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）新生兒病房，在2015年至2016年期間，該醫院的新生兒死亡率異常升高，引起醫院管理層的關注，經調查發現這些嬰兒的死因均與心肺功能喪失有關，同時也發現了他們的手腳上出現了異常的斑點。

警方接獲院方通報後介入調查，2018年7月首度逮捕涉案的護理師露西，露西當時身穿藍色運動服被帶離住處，被逮捕當下面無表情，但坐上警車卻稍嫌吃力，僅聲音呆板單調的告知警方：「我剛剛做了膝蓋手術」。

露西被捕畫面曝光，當時她告訴警方自己剛做過手術。（翻攝推特@Reuters）

▲露西殘殺嬰兒手段殘忍，被視為英國近代史上最令人震驚的嬰兒連環殺手。 （翻攝推特@piersmorgan）

根據法庭文件，露西被指控對待自己負責照顧的嬰兒極其殘忍，包括將空氣注入嬰兒的血液和胃部、過度灌食牛奶、實施肢體虐待，甚至試圖使用胰島素毒害，因此被視為英國近代史上最令人震驚的嬰兒連環殺手。

本案審理時，法庭上公開警方在露西住處找到的手寫紙條，可見到「我是邪惡的，是我幹的（I AM EVIL I DID THIS）」「我故意殺了他們，因為我不夠好，無法照顧他們」等筆記，另外也有她寫給同事表達愛意的紙條。針對這些紙條，露西的辯護律師辯稱這是她受到工作紀律處分時寫下，是一名年輕女性吐露痛苦的心聲。

露西每次出庭皆否認指控，甚至多達18次宣稱自己無罪，並將嬰兒的死因歸咎於醫院衛生水準不足以及缺乏人手。

此外，育嬰室的醫師布瑞利（Stephen Brearey）透露，自己在2015年10月注意到露西的行為出現異常，並向醫院高層提出了擔憂。然而，醫院高層卻試圖壓制此事，並未採取行動。接下來的幾個月，露西持續對5名嬰兒進行攻擊，院方直到其中兩名嬰兒不幸過世，才報警處理。

陪審團最終經由討論後，裁定她7項謀殺罪成立，具體求刑將在21日宣判，目前尚未找到任何明確的謀殺動機，讓受害者家屬十分心碎，他們共同發表聲明表示：「我們永遠無法真正理解為什麼這種事情會發生」，並且悲痛吐露：「失去一個嬰兒是種心碎的體驗，沒有家長應該經歷這種痛苦」。


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