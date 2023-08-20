颶風「希拉里」直撲加州！挾帶強烈降雨　州長宣布進入緊急狀態

▲颶風「希拉里」直撲加州。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

颶風希拉里（Hilary）直撲美國加州，州長紐森19日宣布，南加州大部分地區將進入緊急狀態，儘管颶風威力已經減弱，但仍可能向該地區帶來災難性洪水，強風也可能帶來嚴重破壞。

根據CNN報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）19日宣布南加州大部分地區將進入緊急狀態，敦促民眾在當地時間19日晚間前完成防颱工作。美國國家颶風中心（NHC）表示，雖然希拉里的強度已從次高的4級降至2級，但仍可能在加州西南地區降下超過一年份的降雨量，恐引發嚴重洪水災情。

▲加州州長紐森19日宣布南加州大部分地區將進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



NHC指出，目前希拉里的位置在聖地牙哥東南方640英里處，將持續以每小時17英里的速度朝西北偏北移動，最大持續風速約在每小時110英里，預計20日至21日對加州西南地區的影響最劇，可能會帶來致災性降雨。

加州南部和內華達州南部的降雨量恐達到每小時25毫米，相當於部分地區一年份的降雨量。聖地牙哥市緊急服務辦公室警告，預計風暴中心將在20日下午3時左右襲擊當地，「這是一場影響巨大的風暴，不像我們過去在聖地牙哥看到的那樣。」

內華達州州長隆巴多（Joe Lombardo）宣布，目前已部署100名國民警衛隊士兵到南部地區，以應對可能發生的洪水災情。總統拜登18日也在記者會中指出，聯邦緊急事務管理局已預先部署人力和物資，以便必要時刻在南加州或其他地區能迅速反應。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據顯示，如果希拉里持續朝加州前進，那麼就可能成為84年來首個從加州登陸的颶風。

根據航班追蹤網站FlightAware資訊，聖地牙哥國際機場（San Diego International Airport）已取消20日近200個航班，並取消21日的184個航班。