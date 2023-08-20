遊客向日葵花海「裸體拍照」　農場老闆受不了：請穿好衣服！

▲農場表示，自從向日葵田7月28日開放之後，已經發生6起遊客脫衣拍照事件。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國海靈島（Hayling Island）一間農場發現有越來越多遊客在向日葵花田脫光衣服拍照，還有人目擊女子全身上下只穿丁字褲，發出公告提醒農場是闔家蒞臨的地方，「在向日葵田裡請穿好衣服！」

綜合BBC、CNN等報導，這起事件發生在史托克果園（Stoke Fruit Farm），此地占地350英畝，種植小麥、馬鈴薯、南瓜、甜玉米及向日葵等，由男子威爾森（Sam Wilson）及家人接手經營祖父建立的農場。但如今有一名女遊客稱，她的兒子在園區內，偶然發現一名女子只穿著丁字褲。

Reminder to all we are a family area and please keep your clothes on in the sunflowers! We are having a increase of... 由 Stoke Fruit Farm Shop 發佈於 2023年8月10日 星期四

依據農場的臉書發文，農場是闔家蒞臨的地方，「在向日葵田裡請穿好衣服！我們收到越來越多關於裸拍的通報，這絕不要在我們開放時間內發生，拜託了！」農場員工之前甚至還發現一件被遺棄的黑色胸罩，當作失物招領。

威爾森透露，自從向日葵田7月28日開放之後，已經發生6起遊客脫衣拍照事件，坦言有人在農場拍攝不雅照的情況過去就曾發生，但近期已經有小朋友目擊裸照拍攝，所以才決定豎立起禁止裸拍的告示牌，「大家都玩得很開心，也拍攝Instagram的照片，我們只要求大家穿上衣服。」