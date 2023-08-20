美紐澤西2100戶大停電　抓到元凶「竟是一條魚」

▲一條魚害紐澤西州2000多人停電。（圖／翻攝自Facebook／Sayreville Police Department）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國紐澤西州賽勒維爾（Sayreville）12日意外停電，影響2100名用戶供電。然而，電力公司事後調查原因認為，停電可能是由「一條魚」所引起的，這條魚不在水裡，反而壓在被架高的變電器上，推測是獵捕中的魚鷹不小心鬆爪，魚才會從空中掉落。警方也開玩笑說，「嫌疑人最後一次被目睹是往南飛行」。

根據CNN報導，澤西中央電力照明公司（Jersey Central Power and Light Company）發言人表示，12日的一場停電影響了約2100戶，停電時間將近2小時，推測是因為一隻魚鷹（osprey）不小心將牠的獵物──一條魚給弄掉了，並且正好掉落在賽勒維爾的一個架高的變電器上，「動物接觸是常見的停電原因，但魚類並不是常見的罪魁禍首」。

▲圖為在電線桿上築巢的魚鷹正在餵養兩隻幼鳥。（圖／達志影像／美聯社）

賽勒維爾警方在臉書發文開玩笑說，這條死魚名叫吉力根（Gilligan），「我們請不要忘記這起無故死亡的受害者，吉力根是一個勤奮工作的顧家好男人，是成千上萬孩子的父親」。警方還將魚鷹指為嫌犯，「嫌疑人最後一次被目睹是往南飛行。如果您看到牠，請不要試圖逮捕牠。儘管牠應該沒有攜帶武器，但仍可能非常危險。」

發言人還對這隻在半空中弄丟午餐的魚鷹表達同情，「如果你曾經在市集上掉落冰淇淋甜筒，你就會明白那種感覺。」魚鷹直到不到10年前還被紐澤西州列為瀕危物種，在當地的魚鷹與猛禽保育計畫下，賽勒維爾現在有大量的魚鷹出沒。據紐澤西州野生動物保護基金會數據，2022年紐澤西州約有733對築巢的魚鷹。