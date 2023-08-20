價值8000萬！英國警察追回失竊明代花瓶　祭懸賞尋找「雞缸杯」

▲失竊的花瓶可追溯至明成祖永樂年間，價值200萬英鎊。（圖／翻攝自Metropolitan Police，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國警方19日表示，在倫敦一間飯店進行的秘密誘捕行動破獲犯罪集團，追回瑞士日內瓦遠東藝術博物館2019年失竊的中國明代花瓶。此花瓶可追溯至明成祖永樂年間，價值200萬英鎊（約新台幣8000萬元），如今還有一只明成化鬥彩雞缸杯下落不明，警方已開出1萬英鎊懸賞金徵求線索。

綜合衛報、美聯社等報導，英國與瑞士當局針對博物館失竊案聯手展開跨境調查行動，在花瓶2019年失竊之後，警方在2020年接獲拍賣行的舉報，稱有人要求對失竊花瓶進行估價。臥底警方2021年10月偽裝成買家進行接觸，同意接受45萬英鎊開價，並在倫敦一間飯店交易時逮人。

就在18日，倫敦一間法院宣判此案嫌犯恩赫瓦（Mbaki Nkhwa）與賴特（Kaine Wright）出售花瓶相關罪名成立，另一名嫌犯大衛蘭明（David Lamming）則於今年3月針對相關指控認罪。另外還有2名涉案男子在瑞士候審。

其實在日內瓦遠東藝術博物館（Museum of Far Eastern Art）發生竊盜案後，總計3件明朝文物失竊，除了明代花瓶，還有一個價值3萬英鎊的碗，碗在2019年香港拍賣行成交後被歸還給博物館，如今還有一只明成化鬥彩雞缸杯下落不明。

警方近期公開明成化鬥彩雞缸杯的照片，懸賞1萬英鎊（約新台幣40萬元）徵求線索。相傳雞缸杯是成化皇帝為寵妃萬貴妃專門訂製，依據明代萬歷《神宗實錄》記載，「神宗時尚食，御前有成化彩雞缸杯一雙，值錢十萬」。