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「致命食肉菌」已釀5死！佛州警告有傷口別下水　他吃生蠔也感染

▲▼ 坦帕灣清水海灘。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 坦帕灣清水海灘。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州西海岸坦帕灣（Tampa Bay）今年已發生26起「創傷孤菌」（Vibrio vulnificus）感染案例，奪走5條性命。這種食肉菌潛伏在微鹹的海水中，且可能因食用未煮熟的海鮮而感染，官員警告，皮膚上有傷口的人千萬不要下水游泳。

綜合CNN及《每日郵報》，創傷孤菌患者約有1/5會在感染後1至2天內死亡，佛州坦帕灣今年至今通報26起感染案例，其中5例死亡。康乃狄克州今夏也有2起死亡個案，分別在長島灣不同地點游泳後感染，7月還有另一起感染案例是因食用生蠔引起；紐約州則有一名長島居民因傷口感染而死。

衛生官員呼籲，身上有開放性傷口的民眾應遠離海水，包括割傷及刮傷，還有最近剛穿洞、刺青的部位，應避免暴露在沿岸的溫暖海水中，或用防水繃帶覆蓋，以減少任何風險。

佛州當局警告，「水和傷口勢不兩立。若你身上有新的割傷或擦傷，不要下水」，免疫功能低下族群則應穿戴適當的足部保護裝置，防止海灘上的石頭及貝殼造成傷口。

據美國CDC，感染創傷孤菌可能引發皮膚感染，導致皮膚裂開或潰瘍造成疼痛，免疫系統較弱的族群可能更嚴重，也可能導致壞死性筋膜炎，這種感染相當嚴重，會使傷口周圍的肉壞死。這種食肉菌還可入侵血液，引發危及性命的症狀，包括血壓下降、發燒、發冷和長水泡。

數據顯示，美國每年約有8萬人感染創傷孤菌，其中約100人死亡，除海水以外，也可能因食用生的、未煮熟的貝類及牡蠣導致感染，不會人傳人，但若在可能接觸細菌後出現皮膚感染，就應立即就醫。

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