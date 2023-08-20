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俄飛彈炸烏克蘭劇院！至少7死144傷　「屋頂掀翻」慘烈畫面曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心19日遭據信是俄羅斯的伊斯坎德爾飛彈（Iskander）攻擊，包含一間劇院在內多棟建築物被破壞，造成至少7人死亡、144人受傷，其中一名死者是年僅6歲的女童。《基輔獨立報》指出，當天切爾尼戈夫舉辦無人機製造商的會議，未經證實的消息指出，場地就是被轟炸的劇院。

▲▼烏克蘭切爾尼戈夫市中心劇院被飛彈擊中，民眾錄到爆炸瞬間。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭切爾尼戈夫市中心遭飛彈襲擊，監視器畫面一片橘紅火海。（圖／翻攝自推特）

根據路透社等外媒報導，烏克蘭北部歷史城市切爾尼戈夫的中央廣場19日上午遭俄羅斯飛彈轟炸，目前至少7人死亡、144人受傷、41人住院。一名6歲女童蘇菲亞（Sofia）因大量失血死亡，母親也受到重傷。烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，傷者包含15名兒童，15名警察，大多數傷患當時正在車內、過馬路或從教堂回家路上。

▲▼烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心19日遭飛彈襲擊，州立劇院屋頂炸毀掀翻。（圖／達志影像／美聯社）

▲切爾尼戈夫州立劇院屋頂被炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

這次飛彈襲擊恰逢東正教節日主顯聖容節，當地許多居民前往數百年歷史的教堂禮拜，並奉獻祈福的蘋果與蜂蜜。烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram上表示，「一枚俄羅斯導彈擊中了切爾尼戈夫的市中心，一個廣場，一間理工大學，一家劇院。一個普通的星期六，俄羅斯卻將它變成了痛苦與失去的一天。」

網路社交媒體X（舊稱推特）上流傳多段影片，其中一段監視器畫面可見，居民原先在人行道上散步、聊天，突如其來的爆炸震碎玻璃，全部人立刻趴地掩護。另一段影片中，一名女子提著水果籃，身後的州立劇院屋頂突然炸出橘紅火光。切爾尼戈夫代理市長洛馬科（Oleksandr Lomako）表示，劇院後頭的公園經常被用於親子活動，事發於中午時分，市中心聚集很多人，「這只能被解釋為針對平民的戰爭罪。」

《基輔獨立報》證實，飛彈襲擊的19日，切爾尼戈夫計畫舉辦一場無人機製造商的展覽，但地點保密，出席者在開始前幾小時才知道舉辦地點。克利孟科要求對當時正在劇院內舉行的無人機展覽進行調查，而活動舉辦者之一的博林絲卡（Maria Berlinska）表示，活動得到當地軍民管理部門的批准，地點由當局提供，並稱這是一場「工程師、軍人與志願者們就前線軍事技術舉行的閉門會議」。

▲▼烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心19日遭飛彈襲擊，周邊建築窗戶震碎，路邊有民眾癱坐在罹難者遺體旁。（圖／路透）

▲路邊民眾癱坐在罹難者遺體旁。（圖／路透）

俄國官媒俄新社引述匿名消息來源報導，針對切爾尼戈夫的襲擊事件「攻擊了烏克蘭武裝部隊戰鬥無人機軍事專家的聚集地點，而這被偽裝成了一場無人機展覽。」俄新社還發布了據稱是參加活動的邀請函，內容要求參觀者不要攜帶武器並穿便服，「以避免活動被認定為與軍事領域有關」。

▼劇院外一名男子受傷流血。（圖／路透，畫面經灰階處理）

▲▼烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心19日遭飛彈襲擊，劇院外一名男子受傷流血。（圖／路透，畫面經灰階處理）

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