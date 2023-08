俄飛彈炸烏克蘭劇院！至少7死144傷　「屋頂掀翻」慘烈畫面曝光

記者張寧倢/綜合外電報導

烏克蘭切爾尼戈夫(Chernihiv)市中心19日遭據信是俄羅斯的伊斯坎德爾飛彈(Iskander)攻擊,包含一間劇院在內多棟建築物被破壞,造成至少7人死亡、144人受傷,其中一名死者是年僅6歲的女童。《基輔獨立報》指出,當天切爾尼戈夫舉辦無人機製造商的會議,未經證實的消息指出,場地就是被轟炸的劇院。

▲烏克蘭切爾尼戈夫市中心遭飛彈襲擊,監視器畫面一片橘紅火海。(圖/翻攝自推特)

根據路透社等外媒報導,烏克蘭北部歷史城市切爾尼戈夫的中央廣場19日上午遭俄羅斯飛彈轟炸,目前至少7人死亡、144人受傷、41人住院。一名6歲女童蘇菲亞(Sofia)因大量失血死亡,母親也受到重傷。烏克蘭內政部長克利孟科(Ihor Klymenko)表示,傷者包含15名兒童,15名警察,大多數傷患當時正在車內、過馬路或從教堂回家路上。

▲切爾尼戈夫州立劇院屋頂被炸毀。(圖/達志影像/美聯社)

這次飛彈襲擊恰逢東正教節日主顯聖容節,當地許多居民前往數百年歷史的教堂禮拜,並奉獻祈福的蘋果與蜂蜜。烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram上表示,「一枚俄羅斯導彈擊中了切爾尼戈夫的市中心,一個廣場,一間理工大學,一家劇院。一個普通的星期六,俄羅斯卻將它變成了痛苦與失去的一天。」

Chernihiv. The historical heart of the old city. A beautiful summer Saturday. They targeted a theatre, just as in Mariupol. This time, it wasn't a bomb, but a russian missile. Civilians, including children, have been injured and killed. Another "important military target" was… pic.twitter.com/oDuH4AawDb