遭拖行登山道暴力性侵！30歲女教師傷重身亡　變態韓男犯案行跡曝

▲30歲崔男17日上午在首爾市冠岳區新林洞暴力性侵一名30多歲女性，導致對方重傷身亡。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市冠岳區新林洞17日上午發生駭人聽聞的暴力性侵致死案，待業啃老的30歲崔姓男子光天化日下起色心，將目標瞄準一名不認識的30多歲女性，還特意挑選在未裝設監視器的地方犯案，他雙手戴著「手指虎」暴力毆打、性侵對方，警方在登山客報案後趕至現場，昨（19）日下午傳出女子不治身亡的消息。



根據《韓聯社》、《News1》，此次遭逢變故的30多歲受害女性A某其實是一名國小教師，她一名至靈堂弔喪的友人透露，暑假期間A某原本計畫參加17日下午2時在學校內舉辦的教職員研修活動，平常她會到新林洞某個和山區相連的公園運動，這天接近中午時分，她沿著登山步道前往學校，豈料卻遭逢「計畫性侵陌生女性」的崔姓男子暴力性侵。

17日上午11時30分，她在遭到崔男以金屬材質的手指虎（Brass knuckles）暴力毆打、性侵時，以淒厲的悲鳴聲喊著「拜託救我」，一名經過的登山客見狀連忙報警，警方獲報後於11時44分抵達現場，在經過25分鐘的時間才將崔姓男子逮捕，而受害女性頭部、腿部嚴重受傷，在移送至鄰近大學綜合醫院的急診加護病房緊急接受治療。

▲崔男雙手戴手指虎，暴力毆打受害女性。（示意圖／CFP）

警方表示，受害女性A某在經過3天的時間治療，仍於19日下午3時40分重傷不治身亡，她的屍體將於明（21）日送交解剖，進一步分析死因，以便釐清其死亡和崔男的暴力性侵行為是否存在著直接關係。

泯滅人性的崔某19日下午從首爾冠岳警察署被移送至首爾中央地方法院接受偵訊，當時他不僅冷血地向採訪鏡頭表示，「抱歉，在此期盼（受害者）能夠早日康復」，還在現場媒體提問時坦承自己「性侵未遂」，意即並未達成本來的性侵意圖，崔男的家屬甚至向警方聲稱，崔男其實被診斷罹患憂鬱症，只是之後沒有接受治療。

首爾中央地方法院將新林洞性侵案視為「重大犯罪」，認為崔男恐有逃亡意圖，因此19日下午2時30分審訊崔男，經過40分鐘後裁定羈押，然而受害女性A某在這20分鐘後不幸宣告身亡，因此原本以涉嫌性暴力處罰法性侵等傷害之方向偵辦的首爾冠岳警察署，決定套用性侵等殺人罪嫌的方向偵辦，其等同於南韓刑法的性侵殺人罪，最重可處死刑或無期徒刑。

▼犯案當天，崔男在住處和公園閒晃

韓媒《MBC》、《Channel A》取得拍攝到崔某當天行跡的監視器畫面，根據警方調查結果，和父母同居、待業在家啃老的崔男17日上午9時55分從首爾市衿川區禿山洞的住處出門，身穿黑色短袖、短褲和拖鞋的他沒有揹任何背包、也尚未戴上手指虎，像是平常散步般在巷弄中緩步走動。

大約經過1個多小時，崔男上午11時1分在首爾市冠岳區新林洞某和山區相連的公園現身，他沿著公園登山道，上午11時30分追趕著前往學校上班的受害女性A某，並戴上手指虎暴力性侵。

警方調查指出，該金屬材質的手指虎，其實是崔男4個月前於今年4月透過網路購買，為的就是要用來方便達到性侵意圖。崔男則向警方坦承犯案動機，表示自己想要性侵其他陌生女性，至於特意選在公園登山道的原因，則是因為他知道那裡並沒有設置監視器，而也因為該公園離住家近，因此經常來這運動。

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