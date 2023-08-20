夫妻「搭郵輪遲到」被留在碼頭！　哭求船長別走也沒用

▲夫妻「搭郵輪遲到」被留在碼頭。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

國外一對夫妻砸下重金搭乘郵輪在地中海旅遊，結果似乎因錯過啟航時間而被留在岸邊。從其他乘客拍攝的影片可以看到，這段夫妻不斷在岸上大喊，要求船長停下來或折返，但一點用都沒有，而且影片中還能聽到其他乘客的笑聲。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在15日，MSC輝煌號（SPLENDIDA）正滿載4000多名乘客在地中海進行為期9天的旅行，結果有一對夫妻在郵輪停靠義大利東南部的巴里港（Bari）時，似乎因為錯過登船時間而被留在岸上。

從當時乘客拍下的影片可以看到，男子不斷用義大利文呼喊，「請問船長在嗎？」、「船長，請等我們一下，如果你願意的話就能做到！」結果郵輪依舊繼續離港，而從影片中還能聽到拍攝者的笑聲。

郵輪上一名來自英國的旅客表示，他和家人花了8000英鎊（約台幣33萬元）安排這次遊輪之旅，「事情發生的時候，我和家人正在郵輪上吃午餐，船員只透過廣播念了兩個聽起來是義大利人的名字，然後就沒了，郵輪一分鐘都沒有等待，我們都覺得無論這些人是否在現場，他們都沒有做出更多努力來尋找乘客。」

南亞得里亞海港口系統管理局主席葛里菲（Ugo Patroni Griffi）向媒體表示，「他們要求郵輪返航或者是暫停航行，而這對於時間有限、營運成本非常昂貴的郵輪來說，根本就是不可能的。」

許多網友看到影片後也留言表示，「如果停下來一次，每個人都會要求這麼做」、「郵輪有時間表要遵守，但能想像如果是自己站在那裡有多絕望」、「如果郵輪停超過10分鐘就得付整天的停泊費」、「當其他4000名乘客都能準時的時候，那就是你的問題了！」