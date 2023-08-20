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男離奇失蹤！後院驚見7m巨蟒「人型凸起」　村民剖開拉出整具遺體

他外出工作離奇失蹤！後院驚見7公尺巨蟒　村民一剖開「拉出整具遺體」

▲印尼男子阿克巴外出工作突失蹤，怎料竟遭7公尺長巨蟒生吞活剝。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）一名25歲男子於2017年外出工作後便下落不明，隔天竟在一條巨蟒的肚子裡發現男子的遺體，畫面令人怵目驚心。

綜合外媒報導，25歲男子阿克巴（Akbar Salubiro）當天前往一處偏遠村莊採收棕櫚油後就此杳無音訊，親友們擔憂阿克巴的安危，隔天晚上立刻前往他家關切，就在眾人遍尋不著之際，意外在後院驚見一條長達7公尺的「大肚」巨蟒。

這條巨蟒疑因腹部太大行動困難，導致牠只能癱在草叢中，由於巨蟒的外觀似乎呈現「人型」，眾人決定剖開巨蟒一探究竟，怎料切開後竟發現失蹤的阿克巴就在牠的胃裡，明顯已無生命跡象，且身上還穿著前一天工作時穿的衣物及雨靴。

當地一位官員透露，在阿克巴被發現死亡的前一天，有村民聽見棕櫚樹林裡傳來陣陣哭聲。據了解，該條巨蟒是號稱世界上體型最大的蛇類「網紋蟒」（reticulated python），在捕食時習慣將獵物先絞死，然後再囫圇吞下，至今已有3次吞食人類的歷史紀錄。

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