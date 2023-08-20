多明尼加首都近郊爆炸案　罹難人數攀升至32人

文／中央社多明尼加首都聖多明哥19日綜合外電報導

多明尼加當局表示，該國首都聖多明哥（Santo Domingo）近郊日前發生強烈爆炸，如今死亡人數已攀升至32人。

▲多明尼加首都聖多明哥發生嚴重爆炸案。（圖／翻攝推特@JRodzMIA）

法新社報導，距離聖多明哥不到30公里的聖克里斯托巴（San Cristobal）商業區14日發生強烈爆炸，大火延燒數小時，濃煙直竄天際。

該國衛生部表示，爆炸共造成59人受傷，目前有12人仍在住院治療，其中3人在加護病房、5人在燒傷病房。

緊急行動中心（COE）副主任賈西亞（Julian Garcia）昨天告訴記者，搜救小組，包括搜救犬，仍在現場工作。

他說，「在所有瓦礫清除之前，搜救工作不會停止」，因此死亡人數可能持續上升。

根據COE的報告，該國國家法醫研究所表示，在目前發現的32具遺體中，「13具的身分已獲確認，其中11具已移交給親屬」。

目前調查人員尚未確定爆炸原因。這起爆炸連同其引發的火災共損壞9棟建築物，還有4棟建築物遭到徹底摧毀。