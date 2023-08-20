「越南版特斯拉」股價狂跌52％　首富身家3天蒸發逾7300億





▲越南國產電動車VinFast股價暴跌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

「越南版特斯拉」VinFast Auto（VFS）在美國股市上市後，周五（18日）大跌23％，收在15.4美元。盤初一度跳水跌到11.61美元，日內最大跌幅42%近乎斬半，持有VinFast絕大多數股票的越南首富潘日旺，3天內淨財富也暴跌52%。

《華爾街見聞》報導，VinFast日前完成與特殊目的收購公司（SPAC）「Black Spade Acquisition」合併，在那斯達克交易，當天股價狂飆至38.78美元高點，收37.06美元，漲幅達到驚人的254.64％，但之後反轉狂跌。

Pham Nhat Vuong董事長兼創始人、越南首富潘日旺因持有VinFast絕大部分股票，隨著VinFast在美上市以來，身家淨值也波動巨大，從IPO當天暴增390億美元（約新台幣1.24兆元），到3天內暴跌52％、230億美元（約新台幣7340億元），縮水至剩下212億美元（約新台幣6765億元）。雖然如此，潘日旺財富仍比VinFast上市前大幅增加。

VinFast股價大幅波動事實上是可預料的，潘日旺主要透過旗下企業集團Vingroup JSC掌握VinFast多達99％的股票，只留下一小部分供其他投資者買賣，代表即使交易規模相對小，仍可能對股票產生重大影響。

VinFast為越南最大上市企業Vingroup的控股子公司，儼然是越南民族汽車產業的希望，潘日旺更點明，電車巨擘特斯拉是其目標對手。

VinFast市值在15日衝上850億美元（約新台幣2.7億元）頂峰，超越法拉利、本田、福特、通用與寶馬，但遜於比亞迪與特斯拉，儘管股價劇烈回跌至360億美元，仍領先蔚來、Lucid、Rivian等電動車對手。