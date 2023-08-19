　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

病母彌留想請假！主管嗆「要辭職嗎」拒絕　泰女錯過最後一面淚崩

▲▼泰國一名女子因母親病重向主管請假，卻慘被拒絕，導致她錯失見母親最後一面的機會。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國一名女子因母親病重向主管請假，卻慘被拒絕，導致她錯失見母親最後一面的機會，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名在知名飯店工作的女子因母親病重彌留，而向主管申請假期，不料毫無同情心的主管不僅駁回了她的申請，還警告她若是請假，回來就要立刻辭職，引發網友熱議。

綜合當地媒體報導，這名女子日前在Facebook公開自己與主管的聊天紀錄，聲稱她在母親病重時，曾向主管請假，以便回家照顧可能活不了多久的母親，不料卻被主管拒絕，要求她立刻回來上班。

▲▼泰國一名女子因母親病重向主管請假，卻慘被拒絕，導致她錯失見母親最後一面的機會。（圖／翻攝自Facebook）

不久後，她再次傳訊息給主管，表示她的母親已去世，希望能請假回家處理後事。令人震驚的是，主管在回覆她的訊息中寫道，「要辭職是嗎？辦完事了回來簽辭職信」，讓女子非常無奈。

女子事後在網上發文，除了抱怨主管缺乏同理心外，也詢問網友「我到底做錯了什麼」，引發熱議。不少網友對主管的行為深感憤怒，除了在網上痛罵對方「黑心」外，也湧入女子工作的InterContinental Khao Yai Resort官網留下一星負評。

目前，女子工作的飯店已介入此事，要求相關主管停職接受調查，而泰國勞工部長喬姆克林（Sucha Chomklin）也下令部門調查此案。女子在接受媒體採訪時也透露，自己因為請不到假，只能透過視訊方式見母親最後一面，讓她遺憾不已。

ET快訊
安孝燮衝下台　金旻載被cue脫口罩嚇歪：哇，你來這招？
信義手搖飲一條街「又開新店」！　在地人見招牌嗨翻
小黃乘客想「後座激戰」　遞1000元趕運將下車
85歲瓊瑤現身小巨蛋！　驚人狀態曝光
《驅魔麵館2》負評如潮！　韓媒嘆：喪失魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

病母彌留想請假！主管嗆「要辭職嗎」拒絕　泰女錯過最後一面淚崩

南韓地鐵隨機傷人！2男遭鐵片劃臉　「弘大往合井列車」血濺地板

新冠疫苗打哪有差！研究：打同隻手「殺手T細胞」狂飆67%

「希拉里」增強至4級颶風！　美加州旱區一天內恐降下數年雨量

剛好發現口袋裡有錢　他進超商買刮刮樂「爽中319萬元」

中共軍演！　台官員：2跡象曝中國盼「減少與國際直接衝突」

攔截中俄北韓極音速武器！　日美攜手研發「反彈道飛彈」

日男1周沒回家　驚見「流理台狂發芽」！成另類家庭菜園

女神開唱！神秘男子「衝上舞台中央」沒人敢攔　身分曝光全場秒懂

馬斯克又推新改革！X未來取消「封鎖功能」　用戶恐遭垃圾訊息淹沒

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

病母彌留想請假！主管嗆「要辭職嗎」拒絕　泰女錯過最後一面淚崩

南韓地鐵隨機傷人！2男遭鐵片劃臉　「弘大往合井列車」血濺地板

新冠疫苗打哪有差！研究：打同隻手「殺手T細胞」狂飆67%

「希拉里」增強至4級颶風！　美加州旱區一天內恐降下數年雨量

剛好發現口袋裡有錢　他進超商買刮刮樂「爽中319萬元」

中共軍演！　台官員：2跡象曝中國盼「減少與國際直接衝突」

攔截中俄北韓極音速武器！　日美攜手研發「反彈道飛彈」

日男1周沒回家　驚見「流理台狂發芽」！成另類家庭菜園

女神開唱！神秘男子「衝上舞台中央」沒人敢攔　身分曝光全場秒懂

馬斯克又推新改革！X未來取消「封鎖功能」　用戶恐遭垃圾訊息淹沒

嘻小瓜赴泰耳環太重「耳垂裂開」！　掉一塊肉返台動手術　

許基宏轟滿貫砲、余謙中繼飆3K　兄弟5局5比1領先悍將　

A-Lin鏤空馬甲辣洩蛇腰　豪砸4百萬「炸出超尖雙球」！

AV女優考上台大！IG遭停權　新帳號發長文曝「心聲」

基隆Podcast暢談中元祭　米雕國寶揭密在地民間習俗

直擊／安孝燮衝下台寵粉　金旻載被cue脫口罩嚇歪：哇，你來這招？

重要的不只是贏、還要有所學習！許皓程：每天都在溝通

人夫早洩…淚忍「老婆連劈2男」！自卑認：我們的婚姻很變態

新北金山甘藷甜蜜專屬　公所送紅心地瓜照顧弱勢

七夕情人節送禮表心意首選　新北八里心型柚限量400顆開賣

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

國際熱門新聞

19歲男闖馬廄性侵　38分鐘「攻擊」10次全被拍

柬埔寨被劫台囚仍在逃　7嫌落網疑是美國黑幫

女神開唱！神秘男子「衝上舞台中央」沒人敢攔

人妻不滿被撞　男被呼一巴掌墜軌慘死

星巴克前主管被開除獲賠8億　繼續告

女童上網課「遭男親戚性侵」！全班目睹

義遊客出國吃霸王餐　總理痛罵白痴

護理師冷血連殺7嬰兒　法院判決出爐

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

美航班卡4小時　機上飲食耗盡、馬桶爆滿

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

墜機死者被炸成200屍塊　靠座位圖協助鑑證

東京迪士尼辦婚禮　新娘進場見陌生人嚇壞

3青少年躺鐵軌自拍　慘觸600伏特高壓電

更多熱門

相關新聞

柬埔寨被劫台囚仍在逃　7嫌落網疑是美國黑幫

柬埔寨被劫台囚仍在逃　7嫌落網疑是美國黑幫

柬埔寨17日發生一起劫囚案，因販毒遭判52年重刑的台籍陳姓囚犯，當天到牙醫診所戒護就醫時，突然有5名蒙面歹徒持槍闖入，並在打傷武警後，被強行帶走。在短短一天後，柬埔寨警方宣布，劫囚的7名嫌犯如今已全部落網，但被劫走的陳男仍在逃。

他跨國販毒「偷渡泰國5個月」另起爐灶栽了

他跨國販毒「偷渡泰國5個月」另起爐灶栽了

財神眷顧！大馬男領錢ATM狂噴6.8萬鈔票

財神眷顧！大馬男領錢ATM狂噴6.8萬鈔票

墜機死者被炸成200屍塊　靠座位圖協助鑑證

墜機死者被炸成200屍塊　靠座位圖協助鑑證

柬埔寨台囚被劫疑逃獄　曾指揮獄友赴台運毒

柬埔寨台囚被劫疑逃獄　曾指揮獄友赴台運毒

關鍵字：

泰國東南亞要聞請假InterContinental Khao Yai Resort

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

快訊／迷因爆紅「小廢柴」過世！　飼主IG心痛發文

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面