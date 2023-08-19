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剛好發現口袋裡有錢　他進超商買刮刮樂「爽中319萬元」

▲刮刮樂。（示意圖／CFP）

▲ 男子發現口袋裡有20美金，走進超商買刮刮樂試手氣，結果中了10萬美金。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

美國北卡羅萊納州一名男子，當地時間16日發現口袋裡有20美金（約新台幣638元），於是走進超商買刮刮樂試手氣，結果中了10萬美金（約新台幣319萬元）大獎，讓他非常開心。

綜合外媒報導，來自戈爾茲伯勒（Goldsboro）的教育工作者普雷斯利（Thomas Presley），正好發現口袋裡有20美金（約新台幣638元），便去沃爾瑪鄰里超市（Walmart Neighborhood Market），買下100X The Cash刮刮樂，幸運中了10萬美金（約新台幣319萬元）大獎。

普雷斯利表示，由於有時會不經意看錯東西，起初完全不敢相信自己中獎，後來反覆查看刮刮樂的所有數字，發現一切不是做夢，接著打電話給妻子，對方竟也滿是懷疑，為此他只好拍照傳給妻子確認。

之後該筆獎金經由除稅，剩下7萬1250美金（約新台幣227萬元）。普雷斯利去當地教育彩券總部領獎期間透露，將把部分的金額花在住家裝修，其餘用於儲蓄，當作女兒未來就讀大學的教育基金。

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