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打工突腹痛！　她蹲廁所2小時下體「滑出胎兒」

▲▼公廁,女廁。（示意圖／CFP）

▲女子在打工地點的廁所產下嬰兒。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府一名女子因為在打工處的廁所產下胎兒，並將其放置在馬桶中，使其死亡，因此被依殺人嫌疑逮捕。警方事後調查，該名女子並未到醫院檢查過，因此也未持有媽媽手冊，目前尚無法確定她是否知情自己已經懷孕。

根據《讀賣電視台》報導，來自大阪府大阪市生野區的34歲女子小關菜津美16日在打工時，突然向同事表示自己肚子痛，要去上廁所，隨後便消失整整2小時。她的同事見她遲遲不回來，擔憂小關的身體出現問題，因此緊急叫了救護車。

救護人員抵達現場後，隨即前往小關所在的廁所隔間，經過說服後，小關才終於願意開門。然而開門後她卻突然昏倒，因此救護人員便將她送往醫院治療。而救護人員在調查廁所內部時，卻在馬桶內發現一名嬰兒。

嬰兒被發現時心肺功能停止，不久後確認死亡，死因為溺死，出生時體重約2865克。小關在救護車上向醫護人員表示，「蹲廁所蹲到一半，突然有東西滑出來。」而事後接受警方調查時，她則聲稱，自己當時也嚇了一跳，魂都飛走了，所以沒有第一時間把孩子救起，並非蓄意殺害嬰兒，但警方仍依殺人嫌疑將她逮捕。

此外，小關從未在醫院驗孕，因此沒有媽媽手冊，目前還無法確定她是否知道自己當時懷有身孕。

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