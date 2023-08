女神開唱！神秘男子「衝上舞台中央」沒人敢攔　身分曝光全場秒懂

▲馬斯克參加前女友演唱會,站舞台中央搖擺 。(圖/翻攝自タンジ Turn your wounds into wisdom.)

記者邱晟軒/綜合報導

日本人氣音樂節「2023 Summer Sonic」今(19)日在東京千葉海洋球場登場,天后張惠妹、英國經典搖滾樂團 Blur、怪物新人女團 NewJeans 等音樂人將輪番開唱。不過,音樂粉專《宇宙電波UNIPA》特別發文分享,當加拿大電音歌手 Grimes 在前夜祭 SONIC MANIA 演出時,舞台上出現一位不速之客,不斷遊走舞台徹底擋住歌迷視線。最後驚現,這位神秘人物竟是特斯拉創辦人馬斯克 (Elon Musk)。

粉專《宇宙電波UNIPA》18日發文分享了歌手 Grimes 在「2023 Summer Sonic」東京限定前夜祭SONIC MANIA的演出現場。文章指出,演出過程中,舞台上不斷有人在台上遊走拍攝,且大部分時間甚至站在投影布幕的正前方,使得布幕上一直有個人影。

《宇宙電波UNIPA》提到,起初他一度疑惑為何會有如此「沒Sense的傢伙」出現在舞台上。更有趣的是,這個不速之客不僅不時地隨著音樂起舞,還擋住了其他歌迷的視線,導致舞台正面遮得超級徹底。直到後來,才意外發現這個人的身分正是馬斯克,因為他在演出期間使用自己的「X」帳號直播了整場演出,「一瞬間都不那麼意外了」。

文章進一步指出,馬斯克和 Grimes 育有一對兒女,雖然在2021年傳出分手的消息,但今年卻再度被拍到有復合的跡象。這次兩人同來參加Summer Sonic的SONIC MANIA,似乎進一步印證了這項傳聞。

