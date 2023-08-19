「希拉里」增強至4級颶風！　美加州旱區一天內恐降下數年雨量

▲颶風希拉里（Hilary）將罕見侵襲加州。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

颶風希拉里（Hilary）有可能成為過去84年來首個從美國加州登陸的颶風。美國國家颶風中心（The National Hurricane Center）警告，希拉里在短短24小時內從熱帶風暴增強為4級颶風，預計19日至下周初將為美國西南部帶來強降雨，加州最乾燥的地區屆時可能在一天內降下「1到2年」的雨量。

根據CNN報導，希拉里在當地時間18日下午位處墨西哥的下加利福尼亞半島南端卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）以南約523公里，持續風速約每小時130英里（約每秒58公尺），陣風則更強，估計到19日都將維持在4級颶風的威力，並在接下來幾天內往北移動，侵襲墨西哥西北部與美國西南部。

▲希拉里（Hilary）於美國時間19日路徑預測圖。（圖／翻攝自nhc.noaa.gov）

報導指出，希拉里移動速度比預期更快，颶風中心將在本周末逼近陸地。美國國家海洋大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）認為，希拉里更有可能從墨西哥登陸，再往北進入美國加州，但如果希拉里直接登陸加州，那這將是過去84年來首個從加州登陸的熱帶風暴。

報導稱，希拉里可能會為加州、內華達州、亞利桑那州的部分地區帶來超過一年平均值的降雨量，加州部分地區面臨了罕見的過量降雨風險，南加州首次發布最高的4級惡劣天氣威脅。美國國家颶風中心表示，最猛烈的雨勢預計會從20日持續至21日。

加州大學洛杉磯分校氣象學家Daniel Swain也表示，加州死亡谷等部分最乾旱的地方可能會因為希拉里颶風，在一天內下完相當於1到2年的降雨量。南加州、聖地牙哥到洛杉磯都發布了周末洪水預警，居民正在為可能發生的洪水做防災準備。令人擔憂的還有無家可歸者，根據美國聯邦數據，加州居住著美國約半數的無家者，光是大洛杉磯地區就有7.5萬人。

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